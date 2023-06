Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai, Satya et Virat meurent ; Savi pour découvrir le meurtre de son Aai Baba après 20 ans ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Satya (Harshad Arora) venir discuter avec Virat (Neil Bhatt) et lui dire toute la vérité sur la raison pour laquelle Sai l’a épousé. Il a également dit à Virat que Sai (Ayesha Singh) et il était fait l’un pour l’autre. Enfin, nous voyons que Sai et Virat vont se réunir. Eh bien, Satya a un grand cœur. Il aime aussi Sai, mais à cause de son amour, Satya décidera de se sacrifier, mais Virat lui dit clairement que Sai ne le choisira pas car Sai choisit toujours sa responsabilité. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Virat tentera-t-il une nouvelle fois de récupérer son amour ? Plus tard, nous voyons que Vinayak veut aussi retourner vivre avec Sai et Savi, et nous voyons que Vinayak souffrira à cause de Sai. Eh bien, voyons si la famille Sai et Virat se réunira ou non.

L’amour de SaiRat sera toujours mémorable pour les téléspectateurs

Dans le morceau à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Sai (Ayesha Singh) et Satya ont atteint l’aéroport pour décoller vers l’Allemagne, et on verra peut-être que Virat (Neil Bhatt) ira aussi avouer ses sentiments à Sai plus tard sur nous verrons toute la famille Chavan et la famille Adhikari atteindre également l’aéroport, et enfin, nous voyons la réunion de Sai et Virat et aussi que Sai, Satya (Harshad Arora) et Virat vont pour le traitement de Satya, où nous voyons le terroriste fit une bombe en vol, et nous voyons des explosions de bombes et ils meurent finalement dans l’accident d’avion. La piste de l’histoire de Sai, Satya et Virat se termine et nous voyons également que l’amour de SaiRat sera toujours mémorable pour les téléspectateurs.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous pourrions voir Ulka Gupta, Fahman Khan et Bhavika Sharma jouer les rôles principaux. Il est possible que Bhavika Sharma joue le rôle de Savi, qui est maintenant inspecteur de police, et que Fahman Khan joue le rôle de Vinayak, qui est maintenant médecin. Nous pouvons voir que Savi prendra sa position et décidera de découvrir les meurtres de son Aai Baba.