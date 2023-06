Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai réalise ses sentiments pour Virat ; Satya pour faire place à unir SaiRat

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Sai (Ayesha Singh) courant vers Virat (Neil Bhatt)de l’arrêter comme elle veut l’arrêter et partage ses sentiments devant lui, mais plus tard, on voit Sai voir que Virat va venir déposer son collègue, et Sai rêve qu’elle va tout lui dire, mais bon, c’est le rêve qui va se briser, et Sai se rend compte que c’est mal parce qu’elle est la femme de Satya. De l’autre côté, nous voyons Virat la voir et essayer de l’arrêter, mais Sai court à la rencontre de sa mausi, et elle se rend compte qu’elle aime toujours Virat. Attendons de voir le twist.

Sai ressent Virat

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Satya prévoit une surprise pour Sai où il lui propose. Eh bien, c’est le morceau le plus émouvant du spectacle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Si Sai et Virat obtiennent tout le bonheur, Satya (Harshad Arora) doit sacrifier son amour. Dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on verra peut-être que Sai (Ayesha Singh) parle à Satya, et enfin elle lui expliquera tous les sentiments qu’elle éprouve pour Virat. Et la partie la plus intéressante est que Virat (Neil Bhatt) peut entendre toute la vérité sur Sai qu’elle dit à Satya. Elle dira qu’elle s’est mariée uniquement à cause d’un compromis; elle n’aime que Virat.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Le spectacle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin dans le morceau à venir est totalement autour de la réunion de Virat et Sai. Il est possible que Satya comprenne les sentiments de Sai et décide de sacrifier son amour pour Sai, car il sait aussi que Sai et Virat sont faits l’un pour l’autre, mais bientôt nous verrons peut-être que Satya lui donnera des papiers de divorce et décidera de réunir Sai. et Virat. Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons la réunion de Sai et Virat, puis nous verrons le spectacle faire un bond de 20 ans. Dans lequel nous voyons Sai, Satya et Virat quitter la série et selon les rapports Fahman Khan, Bhavika Sharma et Ulka Gupta pourraient jouer leurs rôles principaux, cela va être très intéressant à regarder. Vont-ils créer leur magie dans le spectacle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin tout comme Sai, Satya, Pakhi et Virat ? Eh bien, nous devons attendre de voir la torsion après le saut de la sho