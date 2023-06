Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai et Virat se réunissent et sauvent la vie de tout le monde ; ils rendent leur amour immortel en mourant.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Satya, Sai (Aïcha Singh) et Savi (Aria Sarkaria)attendez l’embarquement, où nous voyons que les vols sont retardés, mais nous voyons aussi la famille Chavan se rendre également à Mumbai pour les vacances. Plus tard, nous voyons Sai avec toute la famille Chavan prêt à décoller, et le terroriste va enfin exécuter son plan. On voit aussi que le terroriste Ramakant va aussi s’asseoir dans cet avion. Plus tard, nous voyons Bhavani (Kishori Shahane) ressentez quelque chose d’étrange, comme si c’était peut-être son dernier voyage, et tout à coup, nous voyons que le vol est détourné. Eh bien, nous devons voir la torsion. Virat sauvera-t-il sa famille ainsi que ses enfants ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Satya prendra également position pour sauver Savi

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons un avion se faire détourner et le terroriste pointera son arme sur Sai, mais nous savons tous que Sai (Ayesha Singh) est une combattante, et maintenant elle doit sauver sa famille parce que dans cet avion, sa famille, ses enfants sont là. Nous voyons que Sai fera un plan pour les sauver, et de l’autre côté, nous voyons que Satya (Harshad Arora) prendra également position pour sauver Savi. Eh bien, c’est la piste la plus émouvante pour les téléspectateurs. Eh bien, nous pouvons voir dans cette mission que Sai et Virat (Neil Bhatt) forment à nouveau une équipe, et nous pouvons voir que finalement ils gagnent, mais ils perdent la vie. Nous pouvons voir dans cette piste à venir qu’elle va être pleine d’excitation et d’action, où finalement chaque passager sera sauvé, et nous pouvons voir au dernier moment que Sai et Virat se confessent enfin leurs sentiments, et nous voyons leur histoire d’amour sera toujours mémorable pour les téléspectateurs.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans la future piste de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous pouvons voir que l’histoire est prête à faire un nouveau bond, où nous pouvons voir une fois que de nouveaux personnages qui vont jouer dans la série seront présentés de manière grandiose. Il est possible que Shakti Arora et Bhavika Sharma soient le prochain couple « IT » comme Virat et Sai dans l’émission télévisée Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.