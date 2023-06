Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai et Virat se rencontrent enfin après tant de difficultés, mais le destin a un plan tragique

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Saï (Ayesha Singh) tombera dans un égout, mais Satya (Harshad Arora) ne pourra rien faire pour l’aider. Nous voyons Virat atteindre là-bas, sauver Sai et la serrer dans ses bras. Nous voyons Satya avoir très honte de sa vie parce qu’il n’aidera pas Sai, et il décide de quitter la vie de Sai et de réunir Sai et Virat (Neil Bhatt), mais Sai décide de ne pas quitter Satya. Le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va être super excitant car nous voyons que Satya va récupérer et décider de réunir Sai et Virat.

Enfin Sai exprimera son amour à Virat

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Satya (Harshad Arora) appeler Virat (Neil Bhatt) et lui dire que lui et Sai sont faits l’un pour l’autre, mais Virat lui dit que Sai n’acceptera jamais sa proposition. Virat pense que Sai (Ayesha Singh) aime Satya, mais nous devons attendre de voir la tournure quand Sai exprimera son amour à Virat. Eh bien, les téléspectateurs attendent également cette belle piste. Nous verrons peut-être un petit saut dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, dans lequel Sai prendra soin de Satya et le fera se tenir debout. En voyant tous ces soins, Satya se rend compte que Sai mérite aussi d’être heureux. Elle a beaucoup lutté dans sa vie. Il est maintenant temps de réunir Sai et Virat. Nous verrons peut-être Satya lui accorder le divorce et la libérer de sa relation.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans la prochaine promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Sai courir enfin vers Virat pour exprimer son amour, et Virat attend également Sai avec impatience. Nous voyons dans la promo qu’ils sont assis ensemble dans l’avion et qu’ils tombent tous les deux amoureux l’un de l’autre, et nous voyons que l’avion s’écrase et que notre SaiRat quittera ses fans pour toujours. Et enfin, nous voyons une nouvelle génération, qui implique Savi (Aria Sarkaria) et Vinayak (Tanmay Rishi), et nous pourrions voir de nouveaux personnages comme Ulka Gupta et Fahman Khan jouer les rôles principaux.