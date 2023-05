Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Sai et Satya commencent leur vie de famille ; qu’adviendra-t-il de Virat sans Pakhi ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: La piste actuelle montre que Sai (Aïcha Singh) atteint l’école pour PTM et alors que Savi est 1er de classe, Vinayak obtient moins de notes à cause de ses problèmes familiaux. Voyons si Sai peut obtenir Vinayak (Tanmoy Rishi) hors de lui ou non. De l’autre côté, Virat (Neil Bhatt) devient jaloux de voir le lien entre Satya et Savi (Aria Sarkaria), et il recommence à se battre avec le Dr Satya (Harshad Arora) Cette fois, Sai soutient son mari et essaie de faire comprendre à Virat qu’il doit rester à l’écart du Dr Satya, prendre soin de sa famille et également trouver Pakhi. Plus tard, nous pouvons voir Sai mettre une annonce dans un journal sur Pakhi, lui demandant de rentrer à la maison et de sauver son enfant. Pakhi viendra-t-il ou non ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que le Dr Satya organise une petite fête pour ses collègues car leur mariage s’est déroulé à la hâte. Plus tard, nous pouvons voir que Sai oubliera tout et commencera sa vie avec Satya. D’autre part, Amba veut que Satya et Sai partent en lune de miel. Satya et Sai seront-ils d’accord ou non ? C’est peut-être possible, mais comme tout le monde le sait, ce mariage est sans engagement.

Sai et Satya commencent leur vie de famille

Dans le futur épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons un tournant majeur dans lequel Satya et Amba se battent à cause de ses droits, alors que Sai confronte Amba à propos de tout. Nous verrons également dans les prochains épisodes qu’Amba raconte tout sur son passé, qui concerne Bhavani, à cause de l’avenir de Bhavani, Amba n’a pas révélé le nom du père de Satya. Si Amba avait dit son nom, alors une tempête serait entrée dans la vie de Bhavani.