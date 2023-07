Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Reeva et Ishaan se rapprochent ; Le mariage de ‘asanskari’ Savi est annulé

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit à nouveau Bhavani trouver un nouveau Rishta pour Savi (Bhavika Sharma)mais Ishaa Mam (Salvi de Manasi) vient rencontrer Bhavani et essaie de lui faire comprendre que Savi veut devenir IAS, alors ils soutiennent tous Savi. Mais Bhavani gronde Ishaa Mam, la nargue à propos de son passé et l’insulte. Plus tard, nous voyons Ishaan et Reeva sortir, et Reeva essaie de rendre Ishaan heureux, mais Ishaan veut vivre seul, et il lui dit aussi de rester loin de lui. Eh bien, Reeva est seule et pense à Ishaan. Et sous la pluie, nous voyons un moment romantique entre Reeva et Ishaan ; plus tard, nous voyons Savi danser devant les parents du marié sur la chanson de l’article, et ils annulent le mariage de Savi. Attendons de voir. Savi surmontera-t-elle tous les obstacles et réalisera-t-elle son rêve ?

