Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : l’histoire d’amour de SaiRat rencontre une fin tragique ; la vie amoureuse de Savi ressemblera-t-elle aussi à celle de sa mère ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit qu’enfin Virat (Neil Bhatt) prend position, raffermit son courage et tue un terroriste. Saï (Aïcha Singh) frappera également Gitanjali Devi. Enfin, la police entre dans l’avion et tout le monde sera sauvé du terroriste. De l’autre côté, nous voyons Sai dire à Gitanjali Devi ce qu’est le véritable amour. Nous voyons que tous les passagers sortent de l’avion en toute sécurité. Ashwini fait comprendre à Sai et Virat qu’ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. Bhavani demande à Savi d’y aller, mais Savi dit clairement qu’elle ira avec son Aai. Enfin, Satya emmène Savi avec lui et prend également la promesse de Sai qu’elle dira oui à la proposition de Virat. Eh bien, Satya (Harshad Arora) sauvera également Savi de cette mission dangereuse, mais la piste la plus émouvante arrive lorsqu’un terroriste attachera une bombe au corps de Sai. Maintenant, que va faire Virat ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons enfin l’explosion d’une bombe, et notre couple préféré, Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt), quittera tout le monde. Le prochain morceau va être très émouvant pour Savi, Vinayak et toute la famille Chavan. Et aussi pour Satya car Satya (Harshad Arora) manque à son véritable ami. Et bien finalement le chapitre de Sai et Virat sera clos mais leurs souvenirs seront toujours chéris dans notre cœur. On se souviendra toujours d’eux sous le nom de SaiRat. Attendons de voir qui s’occupera de Savi et Vinayak et il se pourrait que le personnage de Satya ne meure pas. Mais Harshad Arora a quitté la série, attendons de voir le twist qui jouera le personnage de Satya.

Regardez la nouvelle promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

À l’avenir, la piste est très intéressante, car nous pouvons voir que le spectacle fait un bond de 20 ans dans lequel Savi et Vinayak grandissent, et nous pouvons voir que Savi devient policier et Vinayak devient médecin. Dans la nouvelle promo, qui a été présentée par Rekha Ji, nous voyons que Shakti Arora, alias Ishaan, aime une autre fille, mais il doit épouser Savi, alias Bhavika Sharma. Leur histoire est également similaire à Sai et Virat. Maintenant, nous attendons de voir la prochaine histoire d’amour de Savi et voyons également que Savi est exactement comme sa mère; elle choisira aussi la responsabilité plutôt que son amour. Nous devons attendre de voir la tournure, Savi et Ishaan seront-ils également séparés à l’avenir, comme Sai et Virat. Eh bien, les téléspectateurs ne sont pas prêts de voir une fois de plus un couple aimé se séparer. Voyons ce qui se passe ensuite.