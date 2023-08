Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : la vie de Savi prend un tournant majeur, sera-ce pour le meilleur ou pour le pire ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit qu’Ishaa Mam vient au collège Bhosle pour apporter son soutien à Savi. Plus tard, elle demande à Yashwant Rao et Ishaan pourquoi ils dérangent Savi (Bhavika Sharma) si elle passe tous ses entretiens et pourquoi elle ne sera pas admise à l’université. D’un autre côté, nous voyons que Savi n’apportera pas son certificat, mais finalement, Ishaa Mam leur donne tous les documents et fait admettre Savi au collège. Plus tard, nous voyons Ishaa et Shantanu parler de la vie d’Ishaan, et enfin, Shantanu dit à Ishaa que Reevun (Sumit Singh) l’a également quittée, c’est pourquoi Ishan souffre beaucoup. Eh bien, nous devons attendre pour voir la torsion.will Ishaa (Salvi de Manasi) est venu chez Bhosle pour s’occuper d’Ishaan. Voyons ce qui se passe ensuite.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Alerte spoiler à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Savi (Bhavika Sharma) est vraiment heureux d’être admis à l’université. Mais ses aînés l’ont torturée et l’ont enfermée dans la salle de bain. Mais bientôt, nous verrons peut-être que Savi répandra sa magie dans la salle de classe et dans tout le collège. Eh bien, nous devons attendre pour voir si la torsion finira par Ishaan accepter la vérité que Savi a toutes les capacités pour faire un IAS. Voyons ce qui se passe ensuite.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision, et les derniers morceaux étaient très intéressants à regarder pour les téléspectateurs. Comme nous le voyons, Ishaan (Shakti Arora) et Savi continueront d’avoir tashan baji, et les téléspectateurs attendent avec impatience la tournure à venir lorsque Sav et Ishaan se marieront et penseront au bonheur de l’autre. Voyons combien de temps les téléspectateurs doivent attendre pour voir la torsion.

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Yashwant Rao et Akka Saheb prévoient de ruiner la vie de Savi et Ishaa, alors Akka Saheb donne l’idée à Yashwant Rao que si Savi et Ishaan se marient, elle ruinera son rêve ainsi que son bonheur, mais Ishaan aidera-t-il Savi à s’en sortir ? Voyons ce qui se passe.