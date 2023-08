Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : la pensée d’Ishaan et Savi est synchronisée, deviendront-ils amis après cette mission ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons enfin Ishaan demander à Savi (Bhavika Sharma) à propos de qui l’enfermera dans la salle de classe. Et elle a dit que Durva et ses groupes lui avaient fait ça. Eh bien, il laisse tomber Savi et Ishaan (Shakti Arora) lui a promis qu’il agirait contre eux. Plus tard, nous voyons Ishaan venir chez lui et gronder Durva, mais elle dit à la hâte qu’elle ne sera pas impliquée dans cela, mais nous voyons qu’Akka Saheb saura toute la vérité et décidera de sauver Durva, et elle planifie et organise un collège voyage. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Durva et son amie seront-elles exposées ou non ?

Nous voyons le lendemain que Savi arrive à son université, où elle a parlé avec Ashwini Aaji, et nous voyons qu’elle n’a pas d’argent pour manger quoi que ce soit. Eh bien, tout à coup, une voiture arrive et Savi a un accident, mais c’était le kaki d’Ishaan. Ils amènent Savi chez elle et la cachent dans la maison de Bhosle. Eh bien, nous voyons Savi (Bhavika Sharma) prendre conscience et réfléchir à l’endroit où elle se trouve, et finalement elle voit Ishaan, et une fois de plus, ils recommencent à se battre. Nous devons attendre pour voir le rebondissement : Ishaan comprendra-t-il ou non la déclaration de Savi ? Voyons ce qui se passera dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et les téléspectateurs adorent le dernier morceau alors que Savi et Ishaan essaient enfin de se comprendre. Eh bien, cette fois, Ishaan a fait confiance à Savi pour qu’elle dise la vérité, mais comment Akka Saheb va-t-elle cacher toute la vérité ? Eh bien, il est possible qu’elle prenne l’aide de Yashwant Rao et sauve Durva, mais il est possible que Savi soit la fille de Sai et Virat Chavan, et elle exposera Durva et ses groupes devant tous.

À l’avenir, nous verrons que dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, enfin, Savi et Ishaan (Shakti Arora) sont en mission pour découvrir comment ils peuvent obtenir le vrai coupable, et nous verrons peut-être que Savi obtient des preuves, et il est possible que maintenant, en raison de sa réputation d’étudiant, Ishaan doive prendre des mesures contre ses cousins ​​et ses amis. Attendons de voir quelle punition il leur infligera.