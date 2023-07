Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Ishaan, Savi et Reeva partagent un passé douloureux similaire, cela les aidera-t-il à créer des liens ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Savi (Bhavika Sharma) décide finalement qu’elle ne se mariera pas ; par conséquent, elle danse sur la chanson de l’article et elle pense que le côté du marié annule son mariage, mais ils ont aimé Savi et ont finalisé le mariage, mais avant le mariage, Savi a une condition. Voyons s’ils sont d’accord ou non. De l’autre côté, on voit Reeva (Sumit Singh) et Ishaan (Shakti Arora) parlent de leur passé et de la façon dont ils ont tous les deux perdu leurs relations, et Ishaan et Reeva se rapprochent. Eh bien, de jour en jour, leur engouement grandit, mais le destin leur décide autre chose. Eh bien, le destin décide de réunir Savi et Ishaan, mais combien de temps devons-nous attendre pour voir le rebondissement ?

Reeva et Ishaan se rapprochent

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons enfin Savi faire une condition pour son mariage, et ils ne seront pas prêts pour cela, alors nous pourrions enfin voir Savi (Bhavika Sharma) annuler le mariage. De l’autre côté, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin venait de faire un saut de 20 ans, et plus on voit après le saut, plus on voit que Savi est très passionnée par ses rêves, mais Bhavani Kaku est contre eux. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir le rebondissement : comment Savi deviendra-t-il un IAS ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision car elle est promue par Rekha Ji, et la dernière piste de l’émission a donné un divertissement complet aux téléspectateurs. Eh bien, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir la chimie entre Ishaan et Savi. Voyons ce qui se passe dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin lorsqu’ils se marient et que leur histoire d’amour commence.

dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons un Bhavani verrouiller à nouveau Savi mais cette fois Savi s’enfuit de la maison et elle décidera un jour qu’elle deviendra IAS puis elle retournera chez elle et nous verrons peut-être que Savi avait un accident majeur mais le héros de l’émission Ishaan Bhosle est arrivé et sauve bien Savi on peut voir que Savi l’a remercié et ils sont devenus amis eh bien il faut attendre de voir Ishaan (Shakti Arora) fera comprendre à Savi que fuir la maison n’est pas solution voyons ce que l’histoire se déroule.