Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Ishaan oubliera-t-il tous ses malentendus avec Savi et deviendra-t-il de bons amis ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Bhavani (Kishori Shahane) vient du temple et va parler avec Savi, mais Harini l’arrête et dit que Savi (Bhavika Sharma) est partie à Nagpur pour son concours de débats. Eh bien, Bhavani est très en colère contre elle. Va-t-elle la faire sortir de la maison ? De l’autre côté, nous voyons Savi gagner dans son concours de débat; plus tard, nous voyons qu’Ishaan est le fils d’Ishaa Mam; et enfin, on voit une certaine conservation entre Ishaan et sa mère car Ishaa (Manasi Salvi) Mam a quitté sa maison ainsi qu’Ishaan (Shakti Arora), et il déteste sa mère à cause de cela. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Savi connaîtra-t-il le passé d’Ishaa Mam ?

Les chemins Savi et Ishaan sont toujours les mêmes

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Ishaan (Shakti Arora) est très en colère et conduit sa voiture très vite, et sa voiture s’enfonce dans un arbre, et il sera inconscient dans la voiture. Eh bien, Savi se dépêche également de rejoindre sa maison car elle a promis à Harini Tai qu’elle viendrait à 17 heures, mais il est possible que Savi voit la voiture d’Ishaan et va l’aider car Savi (Bhavika Sharma) est la fille de Sai et Virat, et elle choisit toujours sa responsabilité, et on peut voir qu’elle l’aide et l’emmène à l’hôpital. Eh bien, le destin décide de réunir Savi et Ishaan, ce qui signifie que les chemins de Savi et Ishaan sont toujours les mêmes.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiiin est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision, et cette série offre à ses téléspectateurs un divertissement complet avec de l’action, du drame et tout. Il sera également très populaire lorsque notre couple préféré, SaiRat, sera vivant, mais maintenant ils ne le seront plus, alors Ishaan et Savi, alias Shakti Arora, et Bhavika Sharma prennent position pour répandre leur charme dans le spectacle.