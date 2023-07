Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : Bhavani catégorique pour marier Savi ; histoire à répéter avec Reeva devenue méchante comme Pakhi ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin alerte spoiler à venir: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit Bhavani Kaku (Kishori Shahane) prendre toutes les dispositions pour de Savi (Bhavika Sharma) mariage. Après la mort de Saï (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt), la famille Chavan souffre d’une crise financière, mais Bhavani Kaku donne tous ses biens à Vinayak pour ses études, mais elle ne soutient jamais Savi. Même elle veut étudier plus avant mais Bhavani Kaku est très contre les progrès de Savi. Eh bien, nous devons attendre pour voir le rebondissement : Bhavani comprendra-t-il Savi ou non ? La soutiendra-t-elle un jour ? Plus tard, on voit que Ishaan (Shakti Arora)est également très sérieux dans son travail et motive également ses élèves. Nous voyons dans les prochains épisodes que Savi, Reeva (Sumit Singh) et Ishaan vont faire face à une tournure majeure.

Savi est prêt à se marier

Dans le prochain morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que finalement Bhavani répare le mariage de Savi, et elle dit également à Savi (Bhavika Sharma) de ne pas faire d’erreur car, comme nous le voyons tous, elle est très méchante et a également la capacité pour réaliser ses rêves. Bon, il faut attendre pour voir le twist : Savi sera-t-elle prête à se marier, ou va-t-elle s’enfuir de chez elle ? Plus tard, nous voyons que le père de Reeva décide également de la marier. Eh bien, il est possible que le père de Reeva lui envoie une photo d’Ishaan (Shakti Arora). Voyons, vont-ils tous les deux se marier ? Est-ce que Reeva (Sumit Singh) et Savi iront tous les deux dans la même famille et une fois de plus l’histoire se répétera ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

Dans le futur morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons Bhavani donner un ordre strict à Savi de se marier, et nous pouvons voir qu’en raison du bonheur de sa famille, Savi sera prête à se marier. Le mari de Savi la comprendra-t-il comme Virat a compris Sai et lui donnera-t-il toute la liberté et nous verrons Sai devenir médecin ? Eh bien, les téléspectateurs espèrent également que la famille de Savi la soutiendra également et qu’elle deviendra officier de l’IAS. Attendons de voir le twist à venir.