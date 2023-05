Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir: Amba est hospitalisé et révèle la vérité sur le père biologique de Satya

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochaine alerte spoiler: Dans le dernier morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on voit que Sai (Aïcha Singh) fait de son mieux pour rendre sa famille fière, mais à cause d’un malentendu, la fonction Lavani s’est arrêtée. Mais Sai a de nouveau défendu sa famille et a parlé au comité, et ils ont décidé de lancer un programme de lavani. Plus tard, nous pouvons voir Amba et toute la famille commencer leur danse lavani.

Satya sacrifiera son amour

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous voyons que Satya (Harshad Arora) et Virat (Neil Bhatt) se saoulent et s’ouvrent l’un à l’autre. Plus tard, nous pouvons voir que Sai (Ayesha Singh) a entendu ce que Satya et Virat ont dit. Attendons de voir ce que Sai choisira : acceptera-t-elle à nouveau l’amour de Virat plutôt que sa responsabilité ? Eh bien, les téléspectateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin verront à nouveau un triangle amoureux. Attendons de voir qui, dans ce triangle amoureux, sacrifiera son amour soit Virat, soit Satya Eh bien, on suppose que Satya sacrifiera son amour car il sait que Sai aime toujours Virat.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist à venir

À l’avenir, la piste va impliquer l’identité de Satya, car il est appelé un enfant illégitime, mais bientôt Sai saura la vérité sur l’identité de Satya (Harshad Arora). Bientôt, Amba aura une crise cardiaque et elle sera hospitalisée avant d’avoir quelque chose à dire à Sai. Elle lui dit que Satya est le fils de feu Nagesh Chavan. Il semble que Bhavani ignore la vérité. Attendons de voir le morceau à venir lorsque Bhavani apprend la vérité sur son mari, s’excuse auprès de sa sœur, donne à Satya un nom de famille Chavan, l’accepte également comme frère et l’emmène à Chavan Niwas.