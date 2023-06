Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir : 20 ans plus tard, Ishaan épouse Savi pour sa sécurité et sa dignité

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin prochain grand rebondissement: Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora starrer va prendre une tournure choquante dans l’histoire avec la disparition de Sai et Virat. Bheema a mis une bombe sur Sai et Virat et son équipe va essayer de la diffuser d’une manière ou d’une autre. Cependant, ils mourront tous les deux dans l’explosion. Et maintenant, l’histoire va avancer de 20 ans. Le voyage de Savi sera raconté dans la nouvelle saison de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Chavans pour maltraiter Savi ?

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons SaiRat se réunir au paradis. L’histoire d’amour de Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt) sera complète mais aura une fin tragique. Eh bien, selon le buzz en ligne, Bhavani Kaku blâmera Sai pour l’accident et la mort de Virat. Et cela continuera avec la vie de Savi. On dit que l’alliance de mariage de Savi sera fixée par les Chavans. Ils décideront de la marier à un homme. Mais il semble qu’il abandonnera Savi sur l’autel.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Ishan épousera Savi pour protéger sa dignité ?

Il s’avère que, selon les rapports des sites Web de divertissement en ligne, Ishan (Shakti Arora) est le frère du gars qui allait épouser Savi. Et quand il laisse Savi (Bhavika Sharma) à l’autel, Ishan prend sa place. Savi et sa famille et même la dignité de sa famille sont en jeu. Et c’est pourquoi il prendra sur lui de tout sauver. Mais la torsion ici est qu’Ishan est amoureux de quelqu’un d’autre. Ishan aime Sharvari mais doit épouser Savi. Ishan et Savi entreront dans un mariage sans amour. Nous verrons l’histoire se répéter mais d’une manière nouvelle.

Plus tôt, nous voyons Virat assumer la responsabilité de Sai après la mort de son père. Le père de Sai avait demandé à Virat de prendre soin d’elle. Il l’épouse pour la sauver de Jagtap. C’était un mariage sans amour mais Sai et Virat sont finalement tombés amoureux l’un de l’autre. Savi et Ishan trouveront-ils l’amour l’un dans l’autre ?

Pendant ce temps, les fans d’Ayesha Singh et de Neil Bhatt les comblent d’amour pour leur interprétation de Sai et Virat et pour les avoir divertis pendant environ 3 ans.