Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin PROMO: Bhavika Sharma alias Savi épouse Shakti Arora alias Ishan qui est amoureuse de quelqu’un d’autre [Watch]

Bientôt Aïcha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora va partir Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Le spectacle domine les cœurs depuis environ trois ans maintenant. Ayesha a joué Sai Joshi dans Virat de Neil Bhatt. Sai et Virat ont deux enfants ensemble, Vinayak et Savi. Et selon les rapports, l’histoire va maintenant avancer avec la fille de Sai et Virat, Savi. Oui, après le saut dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, un autre triangle amoureux aura lieu qui sera autour de Savi joué par Bhavika Sharma. Les autres membres de la distribution comprennent Shakti Arora et Sumit Singh.

Bhavika Sharma parle de jouer Savi dans Ghum Hsi Kisikey Pyaar Meiin

Bhavika Sharma est connue pour avoir joué le rôle du gendarme Santosh Sharma, spécialiste de la cybercriminalité. L’actrice raconte à un portail d’informations sur le divertissement en ligne qu’elle a été surprise lorsqu’on lui a proposé le rôle d’Ayesha Singh alias Sai et de Neil Bhatt alias la fille de Virat, Savi. L’actrice partage que c’était parce qu’elle a également joué le rôle d’un flic (Maddam Sir). Bhavika jaillit qu’elle a un respect particulier pour les forces de sécurité. Bhavika exprime que la nouvelle histoire et les rebondissements vont garder les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin accrochés. Elle admet qu’au début, elle était assez inquiète à l’idée de jouer le rôle de Savi car Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est une émission très populaire et a un héritage.

Cependant, les créateurs étaient convaincus qu’elle jouerait le rôle de Savi, révèle Bhavika à Pinkvilla. Cette confiance lui a donné confiance et elle est montée à bord pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. « L’histoire de Savi est relatable et brute, ce qui permettra au public de s’identifier à Savi et à ses émotions », ajoute-t-elle.

Découvrez le BTS de Shakti Arora de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Devine qui? Et pour quoi? pic.twitter.com/egH7hwbVu9 Shakti Arora (@shaktiarora) 17 juin 2023

La promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est sortie il y a quelques minutes. Bhavika joue Savi qui se marie avec Ishan de Shakti contre leur gré. Shakti est amoureuse de quelqu’un d’autre. Cependant, ils continuent de maintenir la façade de leur mariage. Rekha explique à quel point il est important d’avoir du respect dans une relation dans cette promo.

Regardez la nouvelle vidéo promotionnelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Shakti Arora parle de son personnage et de son travail avec Rekha

Shakti Arora va jouer le rôle d’Ishan amoureux de Sharvari. Cependant, en raison de circonstances imprévues, il est contraint d’épouser Savi. L’histoire est similaire à la précédente car Virat était amoureux de Pakhi mais a dû épouser Sai dans des circonstances choquantes. Shakti n’a pas beaucoup partagé sur son personnage d’Ishan, mais l’acteur attend sûrement avec impatience le nouveau chapitre de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui parle de nouvelles énergies et de nouvelles générations avec des dynamiques différentes. Shakti a également taquiné ses fans avec un BTS des décors. D’un autre côté, Shakti a jailli d’avoir la chance de travailler avec Rekha et appelle cela un honneur.