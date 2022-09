Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: L’enfant acteur Aria Sakaria alias Savi a partagé une vidéo touchante d’elle-même et d’Ayesha Singh des décors de l’émission télévisée Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. La mère et la fille à l’écran étaient devenues émotives sur le plateau.