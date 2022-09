Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Pakhi prend position pour Sai contre les Chavans ; les internautes appellent Neil Bhatt le “méchant asli”

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des meilleures émissions de télévision. Bien que sa position fluctue sur la liste TRP, l’émission fait toujours parler les internautes pour son scénario. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Aïcha Singh dans les premiers rôles. La piste d’histoire actuelle parle de Neil alias Virat furieux contre Ayesha alias Sai. Après l’accident, Virat pense que Sai n’est plus et épouse Pakhi. Mais maintenant, la vérité est sortie. Dans les derniers épisodes, nous voyons Pakhi défendre Sai.

Les internautes mécontents de Neil Bhatt alias Virat Chavan

La famille Chavan n’est pas du tout contente de Sai car elle a caché la vérité qu’elle est vivante. Dernièrement, nous avons vu que Bhavani blâmait Sai pour l’état de santé de Vinayak. Mais c’est Pakhi qui a défendu Sai. Cela a laissé tout le monde confus. Pakhi, au départ, était contre Sai et ne pouvait pas supporter sa présence. Alors que Virat est contre Sai, Pakhi la soutient et se bat à la place avec la famille Chavan. Les internautes reprochent à Virat d’être un mauvais mari pour Sai. Certains l’ont même appelé le “méchant principal” de la série.

#Ayeshasingh#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin AYESHA SOUL DE GHKKPM Égoïste pathétique dégoûtant Virat jusqu’où pouvez-vous faire du chantage émotionnel à Vinu pour faire avancer les choses à votre façon? Les meilleurs enfants de 4 ans viennent toujours en premier, pas votre ego Virat? Vani Naicker (@VaniNaicker1) 27 septembre 2022

Ghkkpm Virat méchant hai chohan famille toxique hai neil apni femme ko aage kerne ke co-star sai ko fossé ker diya jagtap sai ka meilleur ami hai makers Virat ko IPS bana diya jiske paas dimag nahi sans cervelle sans os sans cœur hai ghkkpm méchant principal Virat hai Poonam Roy (@PoonamR94195145) 27 septembre 2022

Ne vous attendez à aucune sorte de logique et de sens dans le spectacle GHKKPM ????Oui S est la femme de Virat, pas Pakhi Runmi Duarah (@runmi_duarah) 26 septembre 2022

Vrat est le principal méchant de ghkkpm pas pakhi Shruti track k baad se issne apna asli a sonné dikhaya en fait mahabaleshwar k baad se start ho gaya tha ye jab iska ego bless hua naamard kuttaa harami Ou sach bolo ti iska” mar jaunga” natak start ho jata h #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/QI0N7r0Efm tweety (@tweetyktweet) 24 septembre 2022

Neil Bhatt a été constamment trollé et critiqué pour son rôle dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Cependant, laissant toute la négativité derrière lui, il sait bien se concentrer sur son travail.