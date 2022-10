Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Pakhi pour consommer le mariage avec Virat ; développera des sentiments haineux pour Savi

Il y a beaucoup de drames en réserve pour les téléspectateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Il semble que dans les prochains épisodes, Sai (Ayesha Singh) sera humiliée par Bhavani (Kishori Shahane) après que Savi ait appelé Virat (Neil Bhatt) son père. Elle l’appellera papa lors d’une réception scolaire embarrassant Sai. Voyant cela, Bhavani reprochera à Sai d’avoir poussé sa fille vers Virat. Mais Vinayak prendra cela comme une chance d’amener Savi et Sai au Chavan Niwas à Nagpur. Sai annoncera son mariage avec Jagtap au grand dam de Virat. Il sera profondément affecté car il le considère comme le meurtre de son frère, Samrat.

Dans les prochains épisodes, Vinayak commence à appeler Sai comme Chotti Maa au grand dam de Pakhi. Elle sera inquiète de voir comment sa famille lui échappe. Ashwini conseillera à Pakhi de consommer son mariage avec Virat et de se rapprocher. Cela a été rapporté par Serial Gossip. D’autre part, Sai veut sortir de cette situation problématique. Virat tient à connaître l’identité du père de Savi et fait pression sur Sai pour la même chose. Après avoir été humilié par Bhavani, Sai quittera la maison en larmes. Usha va s’inquiéter pour elle et appeler Virat.

Le spectacle fait face à des trollings incessants de la part des fans. Ils sont contrariés par la façon dont Sai a été traité tout au long. En fait, les gens aiment aussi Jagtap et Sai. Certains fans sont consternés par la façon dont Sai peut accepter d’épouser Jagtap qui est le meurtrier de son grand-père et de son père.