Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin nouveau casting: Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh’s first look out

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus appréciées. Les acteurs principaux, à savoir Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Ayesha Singh, nous ont accrochés avec leurs performances captivantes. Il n’y a pas si longtemps, nous avons appris que la série ferait un bond de 20 ans. Alors que le départ des trois membres principaux de la série nous a attristés, nous étions tout aussi impatients d’en savoir plus sur les nouveaux acteurs qui ont été accueillis à bord. Maintenant que les premières affiches des trois débutants de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont été publiées, les fans ne peuvent tout simplement pas rester calmes.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin première affiche de la nouvelle distribution

Les trois nouveaux membres de la distribution de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont Shakti Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh. L’affiche a une ressemblance frappante avec l’originale, mettant en vedette Neil, Aishwarya et Ayesha. Les nouveaux visages ont attisé les attentes des téléspectateurs. Ils sont impatients de savoir comment ils vont diriger la série et quels personnages ils vont jouer.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin dernier épisode

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Neil Bhatt’a Virat et le Sai d’Ayesha Singh en danger imminent après le détournement de leur avion. Qu’ils survivent ou non à l’attaque terroriste, c’est à l’épisode à venir d’en décider. Bien que rien ne soit confirmé, on suppose que Virat et Sai, accompagnés de Satya, joué par Harshad Arora ne pourront pas échapper au détournement d’avion et succomberont à leur sort.

Rekha dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin promo

L’actrice vétéran Rekha a été une proche associée de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment tourné une nouvelle promo pour la série, mettant en vedette Skati Arora, Bhavika Sharma et Sumit Singh. Avec ses mots sur l’amour, elle a présenté les nouveaux personnages de la série.

Shakti Arora parle de rejoindre Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Shakti Arora a récemment parlé de son personnage Ishan dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin en disant : « C’est une bénédiction d’en faire partie et j’en suis également fier. Ce sera intéressant de regarder le nouveau chapitre de Ghum Hain Kisikey. Pyaar Meiin qui parle de nouvelles énergies, de nouvelles générations avec des dynamiques différentes. »

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin casting précédent sur le départ de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Le casting précédent de la série, Aishwarya Sharma a fait ses adieux à l’émission pour participer à Khatron Ke Khiladi 13 de Rohit Shetty. Ayesha Singh a également partagé que voir les événements se dérouler à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, elle a pensé que cela « avait du sens » pour elle. caractère Patralekha à la fin.