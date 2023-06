Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Neil Bhatt, l’amitié d’Ayesha Singh a disparu ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin stars Neil Bhatt et Ayesha Singh pourraient marcher sur des eaux troubles. Après une analyse approfondie de l’un de leurs identifiants Internet, les utilisateurs de médias sociaux aux yeux d’aigle ont découvert que Neil ne cliquait plus sur le bouton J’aime sur les photos Instagram d’Ayesha depuis quelques mois maintenant. En fait, le dernier like était d’Ayesha sur l’un des messages de Neil le 4 juin. Bien qu’ils n’aiment pas les photos de l’autre, ni Neil ni Ayesha ne se sont désabonnés sur Instagram.

Ayesha Singh et Aishwarya Sharma ne se suivent plus sur Instagram

Non seulement cela, semble que tout ne va pas bien entre Ayesha et sa co-star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aishwarya Sharma. Les deux actrices se sont désabonnées sur Instagram. Plus tôt, Ayesha et Aishwarya ont partagé une équation cordiale. Maintenant, il semble que le duo ait développé un tiff personnel maintenant. Mais ce ne sont que des observations de fans de la série. Les actrices ne se sont pas exprimées à ce sujet.

Ayesha, qui a remporté le prix de la meilleure actrice aux International Iconic Awards 2023, s’est abstenue de commenter son équation actuelle avec Aishwarya lorsque les papas lui ont posé la même question. Ayesha a répondu que tout ce qu’elle voulait était de se concentrer sur son travail. Filmi Beat rapporte que le casting de Ghum Hai a confirmé qu’Ayesha et Aishwarya sont des professionnelles qui se consacrent à leur travail.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin saut dans le temps

Selon certaines informations, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est prêt à surprendre bientôt les téléspectateurs. Le casting a annoncé que la série ferait un bond dans le temps car les personnages et le scénario ont maintenant suivi leur cours. Une nouvelle intrigue avec de nouveaux visages doit être introduite dans le spectacle, pour garder le public en haleine. Mais, les fabricants sont restés discrets sur le dernier développement et n’ont pas encore fait d’annonce officielle.

Des sources affirment en outre que les personnages principaux de la série, à savoir Neil Bhatt, Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et Harshad Chopra doivent quitter la série. Ils auraient commencé le tournage du dernier épisode de Pune’s Film City.

Les projets d’Ayesha Singh et Neil Bhatt

En parlant de Neil et Ayesha, on suppose que le duo pourrait participer à Bigg Boss OTT 2 ou Bigg Boss 17. Une confirmation officielle à ce sujet est attendue.