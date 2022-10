Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Neil Bhatt, Ayesha Singh, Aishwarya Sharma et les premiers jobs d’autres acteurs

Suhana Khan a grandi pour devenir une étourdissante. La jeune femme a assisté à la fête de Diwali de Manish Malhotra dans un sari doré. Eh bien, le doré était la couleur de la soirée. Suhana Khan, Shanaya Kapoor, Sara Ali Khan et d’autres se sont présentées dans des teintes métalliques et l’or était l’une des couleurs de la soirée. Suhana Khan a partagé les photos de la soirée sur son compte Instagram. On dit qu’un père est vraiment surpris quand il voit sa fille en sari. On dirait qu’elle a grandi jusqu’à présent. Shah Rukh Khan a vu la photo de sa fille et a commenté : “La vitesse à laquelle ils grandissent défie les lois du temps. l’a aidée à porter le sari.

Découvrez ces photos de Suhana Khan dans un sari

Suhana Khan a été vue à la fête de Manish Malhotra avec ses meilleures amies Ananya Panday, Shanaya Kapoor et Navya Naveli Nanda. La jeune diva avait caché son sari derrière ce qui faisait que les gens se demandaient quel était le style. Ses photos récentes sur Instagram ont été aimées par Bhavana Pandey, Maheep Kapoor, Shweta Bachchan, Zoya Akhtar et d’autres. Gauri Khan a commenté que les saris étaient si intemporels.

Dans le jeune lot des actrices, Janhvi Kapoor est quelqu’un qui emporte des saris avec élan. Les photos récentes de Suhana Khan pourraient bien motiver les stylistes à apporter plus d’options dans les neuf mètres pour l’actrice. Jusqu’à présent, nous l’avons vue principalement dans les lehengas. Suhana Khan sera vue dans son premier projet, The Archies l’année prochaine. Le film est réalisé par Zoya Akhtar. Il met également en vedette Vedang Raina et Khushi Kapoor. Shah Rukh Khan attend Pathaan qui arrive en janvier 2023.