Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus appréciées à la télévision. Il met en vedette Neil BhattAyesha Singhet Aishwarya Sharma dans les rôles principaux. Neil et Aishwarya se sont rencontrés sur les plateaux de tournage et tombent amoureux l’un de l’autre. En janvier 2021, ils se sont fiancés et en novembre 2021, ils se sont mariés. Eh bien, selon la piste actuelle, Neil alias Virat et Aishwarya alias Pakhi sont mariés, mais nous ne voyons pas de romance entre eux à l’écran. Cependant, l’amour est dans l’air hors écran.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait toujours les gros titres de l’actualité du divertissement. Récemment, Aishwarya a partagé quelques photos sur son histoire Insta sur lesquelles Neil a cliqué. Sur l’une des photos, elle a écrit : “Et quand je pose gentiment, il m’appelle Gulabjamun.” N’est-ce pas l’un des surnoms les plus mignons ? Découvrez le message ci-dessous

Aishwarya est l’une des célébrités de la télévision les plus actives sur les réseaux sociaux. Elle continue de partager des photos et des vidéos des décors. Même son Instagram est rempli de bobines avec son mari Neil, et leurs fans adorent ça.

Pendant ce temps, après le saut, il y a quelques jours, Sai et Virat se sont rencontrés, et ils sont actuellement ensemble alors que le premier traite Vinayak. Les deux se disputent également et Virat tient à savoir qui est le père de Savi.

Dans le prochain épisode, nous verrons que Savi se fait kidnapper et comment Sai et Virat ensemble la sauveront. Il sera intéressant de voir si Virat apprendra que Savi est sa fille et comment il réagira après avoir appris la vérité. Tout le monde attend également avec impatience de connaître la réaction de Pakhi après qu’elle saura que Sai est en vie et que Savi est la fille de Sai et Virat.