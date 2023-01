Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin met en vedette Neil Bhatt, les photos inédites d’Aishwarya Sharma du BTS de l’émission

Le dernier épisode de Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar s’est terminé il y a quelques heures. Et c’était principalement centré sur Tina Datta et Shalin Bhanot. Eh bien, finalement après 4 mois, la fausseté de Shalin et Tina a été dénoncée. Salman Khan cria Tina Datta au-dessus de Shalin. Mais les colocataires ont le sentiment que Shalin Bhanot fait semblant tout le temps. Quoi qu’il en soit, Shalin est le sujet de conversation de la ville à cause de son comportement avec Priyanka Chahar Choudhary aujourd’hui. D’autre part, même Sadjid Khan reçoit beaucoup de critiques pour la façon dont il traite Sumbul Toukir Khan.

Les fans de Sumbul Touqeer Khan s’en prennent à Sajid Khan

Depuis que Bigg Boss 16 a commencé à être diffusé, tout le monde regarde Sajid Khan et désapprouve sa façon de parler et de se comporter avec de nombreux concurrents. Dernièrement, la façon dont il a traité Sumbul Touqeer Khan a été beaucoup critiquée. Ce soir, dans Bigg Boss 16, nous avons vu Sajid Khan se moquer encore une fois du quotient émotionnel de Sumbul. Sumbul voulait partir et être seule pendant un moment mais Sajid ne la laissa pas faire. Les fans de l’actrice d’Imlie étaient furieux. Découvrez les réactions ici :

#SajidKhan pour #SumbulTouqeerKhan “Dekh Me bohot mature aadmi hoon” & Également Agar tere Papa Ki shaadi 22 ki ladki se hone lage to? Genre Sérieusement mec ? Tf#BiggBoss16 #BB16 MOHIT (@oyem0hit) 6 janvier 2023

Quel est son problème avec l’émotion ??? Est-ce que tu veux #SumbulTouqeerKhan être un robot au cœur froid, impitoyable et sans émotion ?? Tu es juste sans vergogne #SajidKhan. Plus troublant encore est @CouleursTV @EndemolShineIND @VootSelect @BeingSalmanKhan qui ignorent cet éclairage au gaz sur NTV Shahista (@Shahist19977833) 6 janvier 2023

Kisi ko itna bhi mat rulao ke uske aankh ka aansu sookh Jaye. C’est littéralement arrivé aujourd’hui, Sumbul est sorti de la négativité #SajidKhan Comme une reine et l’a laissé sans voix !!#SumbulTouqeerKhan #SumbulSquad#TeamSumbul #BiggBoss16 pic.twitter.com/ebEcBHIscG ? (@TeamSumbul_FC) 6 janvier 2023

Ce Mol * st * r #SajidKhan ne peut même pas supporter correctement le déni et réagit de manière agressive. Mais personne ne remet cela en question. Tout simplement parce qu’une fille de dix-neuf ans est plus émotive que les autres. Elle exagère. Où est la logique !! #SumbulTouqeerKhan #BB16 Shruti (@Itz_Shrooti) 6 janvier 2023

Sajid sumbul ko kitna tokega yaar ?poore mandali usko chidatha hein Reste fort sumbul #SumbulTouqeerKhan #SajidKhan @TouqeerSumbul #BB16 Jayasree Nair (@NairJayasree) 6 janvier 2023

#Sajidkhan franchit toutes les limites, il connaît déjà #SumbulTouqeerKhan est une personne plus jeune et immature..il se moque encore et encore de sa faiblesse, ce qui lui fait encore plus mal! il devrait avoir besoin d’apprendre de #ShivThakre la façon dont il la loue en tant que grand frère !! #BiggBoss16 #BB16 JK (@jk4jakeerkh4n) 6 janvier 2023

Les fans de Priyanka Chahar Choudhary s’en prennent à Shalin Bhanot

Dans l’épisode de ce soir de Bigg Boss 16, nous avons vu une tâche se dérouler dans laquelle les colocataires devaient pulvériser le visage / les visages des concurrents qui, selon lui, avaient une image floue dans la maison. Lorsque Priyanka Chahar Choudhary a fait appel à Shalin Bhanot et a parlé de sa personnalité déroutante, Shalin l’a perdu. Shalin voulait parler mais Priyanka a tenu la bombe de mousse devant son visage. Elle n’avait pas pulvérisé la mousse sur son visage, mais Shalin a brutalement repoussé sa main. Son geste n’a pas plu aux fans. De plus, la nuit dernière, Shalin s’est également fâchée contre Priyanka et a jeté la propriété de Bigg Boss. Découvrez les réactions des fans de PCC ici :

La masculinité fragile à son apogée Gauri (@Gouridasavage) 6 janvier 2023

Comment salin peut-il faire ça avec priyanka, il est agressif envers priyanka, nous avons trop de salin maintenant #PriyankaChacharChoudhary nous restons à côté de priyanka reste fort priyanka janta apke sath h Nss (@NishaSo10814814) 6 janvier 2023

Ce n’est pas fait!!#ShalinBhanot vous devez vous excuser auprès #PriyankaChaharChoudhary pour ça. SB aurait pu reculer mais il a choisi de repousser la main de Priyanka. Malheureusement, de telles choses de lutin ne seront pas appelées sur WKW https://t.co/gtusnaD12d Varsha Voicing (@Varsha_Voicing) 6 janvier 2023

Ce n’est pas fait!!#ShalinBhanot vous devez vous excuser auprès #PriyankaChaharChoudhary pour ça. SB aurait pu reculer mais il a choisi de repousser la main de Priyanka. Malheureusement, de telles choses de lutin ne seront pas appelées sur WKW ….. ?????? (@VivekKu11456331) 6 janvier 2023

Ce gars #ShalinBhanot est un agresseur si dégoûtant, tu ne mérites le respect de personne, je suis content que Dieu ait sauvé Diljeet et son fils de ce monstre, behen #TinaDatta restez loin de cet homme sinon votre vie sera en danger #PryAnkit #PriyankaChaharChoudhary https://t.co/XO1OoYnLb0 Ankita (@Ankita52309836) 6 janvier 2023

#ShalinBhanot ek esa mard h jo apna agression larkiyo pr dikhata h chahe sapin wo #NimritKaurAhluwalia ho #PriyankaChaharChoudhary #TinaDatta ho ouais #SoundaryaSharma ho Dieu merci koi b larki iska sunti nhi h samne se jawab deti h stand leti h apna #bb16 #bigboss16 SahibSingh (@invisible68399) 6 janvier 2023

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar, nous verrons des membres de la famille des colocataires venir et interagir avec Salman. Archana Gautam et MC Stan seront également réprimandés par Salman.