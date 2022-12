Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin MAJOR twist: Vinayak est l’enfant de Sai et Virat, Pakhi va disparaître et plus

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des émissions les plus populaires. Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et Ayesha Singh jouent les personnages principaux. Le triangle entre eux garde le public accroché. Virat est maintenant marié à Pakhi mais Sai est de retour dans sa vie. Sai n’est pas seule, elle est avec leur fille Savi. Virat subit des bouleversements majeurs dans sa vie. Mais les rebondissements majeurs sont encore à venir. Virat devra bientôt choisir entre Sai et Pakhi et il sera dans le pétrin.

Neil Bhatt, Ayesha Singh pour connaître la vérité de Vinayak ?

D’après les promos, on sait qu’ils sont tous partis pique-niquer. Bientôt, leur bus rencontrera un accident et il sera suspendu à une falaise. Désormais, Pakhi et Sai seront suspendus aux deux extrémités du bus et Virat devra les sauver. C’est aussi dramatique que possible car Virat ne peut en sauver qu’un. Apparemment, Virat choisira Sai plutôt que Pakhi. Maintenant, comme l’ont rapporté India Forums, Pakhi sera porté disparu après l’accident. Virat se sentira malheureux à propos de son état, cependant, il apprendra également une vérité majeure. Le rapport indique que Sai et Virat apprendront que Vinayak est leur enfant. QUEL! Oui, tu l’as bien lu. Comment cela se produit est quelque chose que nous devons encore découvrir.

Pendant ce temps, dans le dernier épisode, les fans ont pu voir des étincelles voler à nouveau entre Sai et Virat. Les fans de SaiRat sont heureux de voir cette progression.

Découvrez les tweets sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ci-dessous :

Restez connectés pour plus de nouvelles.