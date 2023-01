Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Major Twist : Sai pour réaliser le Punyatithi de Vinayak ; La réaction de Virat va choquer tout le monde

émission de télévision Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait partie des cinq premiers des charts TRP. Avec Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a gardé son public accroché aux écrans de télévision. Les rebondissements intéressants ont retenu l’attention de tout le monde. La piste actuelle parle de Virat se concentrant sur le renforcement de son mariage avec Patralekha. Cependant, il est toujours lié à Sai car il connaît la vérité sur leur fils Vinayak. Sai est dans le noir et Virat fait de son mieux pour l’éloigner de la vérité.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissements à venir

Dans les prochains épisodes, nous verrons une autre tournure majeure. Tel que rapporté par TellyChakkar, Sai voudra réaliser le Punyatithi de Vinayak. Jusqu’à présent, elle croit que leur fils n’est plus et par conséquent, elle voudrait faire son Punyatithi. Puisque Virat sait que Sai est vivant, elle lui demandera d’en faire partie. Cependant, Neil Bhatt alias Virat refusera de manière flagrante, lui laissant le cœur brisé. Il sait que leur fils est vivant et ne voudrait donc pas en faire partie.

Virat éloigne Sai de la vérité afin que Pakhi ne soit pas blessé. Après l’accident, les médecins ont déclaré que Pakhi ne pouvait pas devenir mère. Elle n’a que Vinu maintenant et si Sai apprend à le connaître, elle l’éloignera de Pakhi. Virat ne veut pas que cela se produise. Sai s’efforce de découvrir la vérité mais Virat utilise tout son pouvoir pour que cela ne se produise pas.

Découvrez la vidéo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ci-dessous :

Que se passera-t-il lorsque Sai apprendra l’existence de Vinayak ? Bien sûr, ce sera le chaos à Chavan parivaar.