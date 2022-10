Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: les tendances “New Male Lead For Sai” alors que les fans estiment qu’elle mérite quelqu’un de mieux que Virat [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Ayesha Singh, Neil Bhattet Aishwarya Sharma est l’une des émissions de télévision les plus populaires. Le spectacle a fait un bond il y a quelques semaines et Sai est revenu dans la vie des Chavans en tant que médecin de Vinayak. Après le saut, Sai est présentée comme une femme forte et indépendante, et le public adore ça. Cependant, les fans de la série ne sont pas satisfaits du personnage de Virat. Ils exigent que Sai mérite mieux et c’est pourquoi ‘Nouveau premier rôle masculin pour Sai’ est à la mode sur les réseaux sociaux.

Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Arrêtez de montrer ce personnage à deux minuteries comme votre personnage principal masculin. Il est effronté et dégoûtant ! Char facilement méprisable ! NOUVEAU RESPONSABLE MASCULIN POUR SAI https://t.co/bS4tN2b0PO anne ? (@BTS_buttertan) 15 octobre 2022

Ceci est pour les fans de Sai & Sai Sai peut se retrouver avec Virat dans le futur bcs de la narration forcée des fabricants, mais cela ne change jamais le fait que Sai mérite mieux, mieux que V en tant que partenaire de vie Sai mérite un nouvel homme dans sa vie qui l’aimera et la respectera NOUVEAU RESPONSABLE MASCULIN POUR SAI pic.twitter.com/wxXpCNMsYp Suvam (@fictionaccount_) 14 octobre 2022