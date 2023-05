Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : les tendances d’Ayesha Joshi au milieu des rapports de sortie du spectacle après le saut ; les fans critiquent les fabricants en disant: « Nous ne sommes pas prêts à dire au revoir »

Ghum Hai Kisikey Pyaar est l’un des spectacles les plus populaires. Ayesha Singh, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma ont reçu un nom et une renommée immenses grâce au spectacle. Nouvelle entrée Harshad Arora comme Satya a également réussi à toucher les bons accords du cœur du public. Mais voici la triste nouvelle ! Comme beaucoup d’autres émissions de télévision, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va également passer par un saut. Selon les dernières mises à jour, le spectacle va connaître un bond de 20 ans et les stars principales Ayesha Singh, Neil Bhatt et Harshad Arora vont démissionner. Alors que les rapports devenaient viraux, Ayesha Singh a commencé à suivre les tendances sur Twitter.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: les fans d’Ayesha Singh alias Sai sont très contrariés

Ayesha Singh essaie le rôle de Sai Joshi dans la série. Les fans ont versé de l’amour sur Ayesha Singh et ont mentionné qu’elle leur manquerait à l’écran. De nombreux fans ont même critiqué les créateurs de la série en déclarant qu’elle méritait bien mieux. Les fans d’Ayesha ont déclaré que les scénaristes ruinaient le cœur du personnage de Sai. Submergée par les tweets et les messages, Ayesha Singh a partagé des captures d’écran de certaines de ses histoires Insta. Elle a partagé qu’elle est bénie et reconnaissante pour tout l’amour qu’elle reçoit.

Découvrez les tweets d’Ayesha Singh alias les fans de Sai ci-dessous :

Histoire d’Ayehsu ?? a-t-elle toujours apprécié l’amour de ses fans ? tu vas tellement me manquer Saijoshi ? cette histoire et cette chanson m’ont ému ?? Nous vous aimons tellement Mlle Singh !!! #AyeshaSingh #SaiJoshi #AyeshaLivesSai #AyeshaAdmirers #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/f5FWq491MD #Bidaaï ??? 4M (@sairatxmimo) 21 mai 2023

Sai Joshi, en tant que personnage, sera toujours spécial pour moi. Le charme, l’étincelle et la fougue d’Initial Sai sont inégalés. Elle n’a jamais obtenu justice dans cette émission. Jamais eu de longues périodes de bonheur. Je serai toujours salé à ce sujet. Nous t’aimons, Saï ! #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Majnu Bhai (@Johnlock_221B_) 21 mai 2023

Maintenant je vais pleurer ?? Mon bébé, je ne suis pas prêt à te dire au revoir tu vas tellement me manquer #SaiJoshi ???#AyeshaSingh #AyeshaSinghFans #SaiJoshi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/dJz4W9Ano2 pic.twitter.com/GJ6u5CYKNj Aïcha mon amour ? (@RXGuMkuZhZEEQzr) 21 mai 2023

De nombreux fans d’Ayesha Singh sont également bouleversés car ils ne pourront pas voir l’histoire de Sai et Satya progresser davantage. La rivalité entre Neil Bhatt et Harshad Arora dans la série a également attiré l’attention de tous. Selon le dernier scénario, il semble que Satya ait commencé à développer des sentiments pour Sai, mais avec cette nouvelle soudaine de saut, les fans se demandent ce qu’il adviendra de leur morceau. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.