Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes remettent en question la décision de Virat de mettre Vinu et Savi dans la même école ; voici ce qu’ils ont dit

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Avec les rebondissements intéressants que les créateurs ont prévus dans la vie de Sai (Aïcha Singh), Virat (Neil Bhatt) et Paki (Aishwarya Sharma), les ventilateurs sont collés aux écrans de télévision. Qu’ils le veuillent ou non, ils sont certainement accrochés à l’histoire en cours. Dans les derniers épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous assistons à l’admission à l’école de Savi et Vinayak. Virat et un POV différent, tandis que Pakhi et Sai ont un POV. Et maintenant, les internautes remettent en question la même chose.

Mise à jour de l’épisode à venir de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Chaque jour, Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma mettent en vedette l’émission télévisée Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin tendances sur Twitter. Il fait chaque jour la une des journaux de l’Entertainment News. Dans le prochain épisode, nous verrons Virat et Sai aller à l’école où Virat veut admettre Savi. Virat et Sai sont heureux que Savi réussisse l’entretien scolaire avec brio. Cependant, Sai refuse de la faire admettre à l’école. Elle est plutôt admise à l’école où Virat a fait ses études.

Les internautes interrogent Virat sur sa décision d’admettre Savi et Vinayak ensemble

Depuis que Virat a appris que Savi était sa fille, il s’intéresse vivement à sa vie. Et maintenant, lui et Sai ont décidé de diviser leur implication parentale 50-50. Virat veut que Savi apprenne dans la meilleure école. Et le même que Vinayak. Les fans ont interrogé Virat sur sa décision. Ils ont expliqué comment cela pourrait affecter à la fois Savi et Vinayak. Certains ont également trollé Virat. Lisez les tweets ici :

Les enfants ont besoin d’une bonne éducation et non d’une éducation riche #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Shaik Fathima (@ShaikFa79267855) 23 novembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Rat ek baba hone ki farz nibana chahta he haq jatana chahta he theek he par bo Savi ki bare me dang se nahi janta uski pasand na pasand kaise sochti il ​​réagit karti il ​​sabkuch soudainement badal dena chahna sahi nahi il vo bi Sai se discute de kiye bina cerveaux Ramanandam Ramananda (@RamanandamR) 23 novembre 2022

Il veut que ses deux enfants soient au même endroit parce qu’il veut être présent pour les deux en même temps et son zidd finira par avoir des enfants dans la même classe et la même école c’est bien comment monsieur le père parfait a ensuite réussi #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 23 novembre 2022

En ptm, ce que les autres parents pensent d’eux et ont dit que les enfants devaient rester à l’écart avec eux, l’intimidation à laquelle les innocents étaient confrontés à cet âge créerait une tache noire dans leurs esprits et combien ils combattraient le fossé entre les enfants #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/waCZnztaaX Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 23 novembre 2022

Certains blindbhakts obtiennent des réponses à venir qui pinaillent sai pour sa décision de savi diff school de vinnu parce que comme là-bas fav ch, ils ne comprendront pas que les deux enfants de la même classe avec deux mères diff et la même cause de père #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/i5jTNGXSLd Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 23 novembre 2022

Il n’a pas le courage de dire quoi que ce soit. Son travail consiste uniquement à supposer que les autres feront ce qu’il pense ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/gwGG3mS2ut Aimer la vie (@Shivikaislove) 23 novembre 2022

Makhi Divorce legi to usse pata chl jaayega ki uska Divorce nhi ho skta Parce que son mariage est invalide… #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/WK0zxf9R5W Beena Negi (@BeenaNe98150824) 23 novembre 2022

Montrez que Sai et Virat sont légalement divorcés ou laissez les deux enfants être dans une école différente. Juste parce que Virat a dit que Vinu apprendrait à faire face à la situation, pourquoi tant de fardeau pour ce petit enfant. Soyez clair et passez à autre chose.@FilmsShaika @sidd_vankar #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/dFcGjA7xUm HumanDoll (@HumanDoll14) 23 novembre 2022

Rappelez-vous combien d’intimidation Vinu subissait pour ses jambes par d’autres étudiants, ce qui le rendait seul, manquant de confiance. Virat veut que Vinu réponde aux personnes qui l’intimident pour le statut de son père et de ses deux épouses. Que de laisser divorcer d’abord@FilmsShaika @sidd_vankar #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Y6s2bneRvn HumanDoll (@HumanDoll14) 23 novembre 2022

Les deux enfants ont 2 mères différentes ? A-t-il pris la peine de discuter avec eux avant de décider par lui-même ? ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/HV0wA7wqbK Aimer la vie (@Shivikaislove) 23 novembre 2022

Découvrez la dernière promo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi rencontrer Sai et lui demander de s’éloigner de Nagpur. Virat écoute et regarde avec colère. Que va faire Virat ? Attendons et attendons la prochaine tournure.