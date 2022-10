Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes RÉAGISSENT au fait que Neil Bhatt, alias Virat, est massacré tous les jours ; dire, ‘À ce rythme très bientôt…’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision dominantes du pays. Les vedettes du spectacle Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma en tête comme Virat, Saï et Pakhi. Le spectacle connaît une tournure intéressante en ce moment où Virat et Pakhi sont désemparés et inquiets pour leur fils adoptif Vinayak. Ce dernier a appris qu’il est adopté et est très en colère contre Virat et Pakhi. Il s’enferme dans la salle de bain et refuse d’en sortir. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai (Ayesha) aider notre Virat et Pakhi en parlant à Vinayak.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin histoire du prochain épisode

Ainsi, dans le prochain épisode de l’émission télévisée vedette d’Ayesha Singh, nous verrons Sai consoler Pakhi. Sai ressentira la douleur de Pakhi, une mère qui s’inquiète pour Vinayak. La vérité est sortie de la manière la plus inattendue et Pakhi était furieuse contre Sai lorsqu’elle l’a vue à sa porte. Cependant, lorsque Sai a calmement expliqué qu’elle pourrait peut-être aider Vinayak et le faire sortir, Pakhi cède. Elle s’oppose également à Virat (Neil Bhatt) et aux Chavans qui ne veulent plus que Sai fasse quoi que ce soit.

Virat massacré à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ?

Le personnage de Neil, Virat, suscite beaucoup de haine en ligne à cause de son arc. Donc, premièrement, les fans de SaiRat pensaient que Virat aurait une réaction différente de celle montrée dans l’épisode post-bond de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ils ont été profondément choqués de voir tant de haine pour Sai être nourrie non seulement par Virat mais aussi par les Chavans, en particulier Ashwini Aai. Virat s’était comporté très grossièrement avec Sai, comme l’a observé le fandom. Et dans le prochain épisode, nous verrons Virat demander à Sai de ne pas aller n’importe où près de Vinayak et qu’il ne lui fait pas du tout confiance. Les fans pensent que Virat, mettant l’ego entre son enfant et son problème, entrave son personnage.

Les internautes réagissent au personnage de Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin :

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin on dirait que si les écrivains pathétiques continuent à ce rythme très bientôt, V sera promu en tant que méchant principal de ghum et même ? aura l’air mieux que lui. Les créateurs doivent atténuer sa grossièreté et son comportement grossier. Il a l’air pire que Gali ka mawali gunda maintenant Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 18 octobre 2022

Je me sens mal pour les fans de Virat à ce stade, qu’est-ce que les écrivains peuvent faire pour racheter Virat Chavan, officier IPS autrefois charismatique? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Jaune (@ Jaune98923708) 18 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin l’absence de contact visuel ou quoi que ce soit de virat vers sai à la fin quand elle a quitté la pièce me donne un sentiment inquiétant pour l’avenir de sairat. C’est peut-être une mauvaise direction ou un mauvais montage, mais si c’est intentionnel, c’est une mauvaise nouvelle pour nous, les fans de sairat Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 18 octobre 2022

Virat – Ek baap ka gussa ????????? Où était ce baap ka gussa quand Sai a fait une fausse couche et quand Pakhi a commis des crimes ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 18 octobre 2022

Est-ce que Virat ko kya chahiye bhai ? ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 18 octobre 2022

Sai a le courage de comprendre et d’accepter ses erreurs même si elles n’étaient pas intentionnelles et de demander des excuses contrairement à l’homme égoïste. Désolé mais aujourd’hui virat ne mérite ni sai ni savi ou vinu ? Sai mérite d’être heureuse avec ses deux enfants#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin siya (@siyavt06) 18 octobre 2022

Virat est un bâtard égoïste qui garde sa colère et son ego au-dessus de son fils aussi ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin siya (@siyavt06) 18 octobre 2022

Après le saut, de nombreuses chances wer der dans chaque scène sai-V n savi-V dat cud ont commencé la rédemption / les remords de V n ont ouvert la voie à #Sairatnous avons eu de nombreuses scènes de sai-vinu n savi-vinu indiquant un lien fort n aussi le remords de sai de wat hpnd wid vinu involontairement#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SP Nagashree (@SPNagashree1) 18 octobre 2022

Comment les fabricants de ghum sont-ils d’accord pour gâcher autant le personnage de leur ML, je veux dire que je n’ai vu aucune autre émission où le personnage du ML s’est gâté à ce niveau. Je veux dire qu’il n’est même plus un personnage gris, il sort comme la pire personne et encore moins un #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ?? (@Chaotiic_mess_) 18 octobre 2022

Mari père ou fils. S’ils le font intentionnellement, alors c’est une très mauvaise décision, si ce n’est pas intentionnel, il n’est pas étonnant que leur autre spectacle se déroule dans 2 ou 3 mois. Bientôt, les trps vont tomber assez mal et cette fois, ils n’ont pas d’alternative contrairement à la dernière fois où ils ont sauté ?? (@Chaotiic_mess_) 18 octobre 2022

Et cette fois, ça va tellement affecter leur spectacle qu’il n’y a pas de retour en arrière… C’est mieux qu’ils améliorent leur jeu. Loin ne sont pas les jours où ils regrettent de ne pas avoir fait l’objet d’un avis d’audience. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ?? (@Chaotiic_mess_) 18 octobre 2022

Pendant ce temps, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, selon le buzz en cours, Sai aura une crise émotionnelle et révélera à Virat que Savi est sa fille sur Dusshera.