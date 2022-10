Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes ont l’impression que Virat est blanchi alors qu’il se range du côté de Sai ; questionner la logique et la biologie [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mettant en vedette Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma a gardé le public collé à l’émission de télévision. Les fans de la série attendent de voir comment les différences entre Saï et Virât sera résolu et comment la vérité sera révélée dans les deux prochains épisodes. Avec les 7 jours de divertissement, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin aura désormais plus de drame pour garder le public accroché. Cependant, les réactions des internautes sont quelque peu différentes aujourd’hui. Ils ont l’impression que Virat est blanchi à la chaux. Les internautes ont également remis en question la logique et la biologie de l’émission.

Entertainment News : Virat blanchi à la chaux ?

Le nouvel épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est en ligne et les fans sont assez choqués par l’épisode. Des discussions sont en cours sur tout ce qui s’est passé dans la vedette d’Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. Virat prendra le parti de Sai lorsque ce dernier postulera pour un emploi dans un orphelinat financé et géré par les Chavans. Bhavani Kaki (Kishori Shahane) rabaisse Sai et la dénigre devant le chef de l’orphelinat. On voit également Virat (Neil Bhatt) expliquer à Bhavani Kaku de laisser Sai travailler à l’orphelinat.

Dans les deux derniers épisodes, nous avons vu Virat ne pas pouvoir supporter la vue de Sai et s’abstenir également de parler d’elle. Cependant, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat sera très calme et attentionné envers Sai (Ayesha Singh) et ceux qui l’ont déjà regardé ont exprimé leur choc sur les réseaux sociaux. Ils ont l’impression que Virat est blanchi à la chaux. Certains ont affirmé que Sai serait obligé de s’excuser auprès de Virat. De plus, dans l’épisode, Savi dira le slogan de Bhavani Kaku qui est “Mast ha masta”. Les internautes ont apporté la logique et la biologie dans le même tout en appelant les créateurs. Découvrez les tweets ici :

Donc, une fois de plus, comme shruti, ses souffrances sont balayées et M. Boy est blanchi par tous ses péchés et si cette fois, il va supplier ce bigame, soyez prêt pour les plaintes et la chute de trp @sidd_vankar #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 6 octobre 2022

Matlab ? le garçon a adopté vinnu donc il est une victime maintenant et tout ce qu’il a fait pour épouser le criminel en donnant à sa femme le respect des droits, tout a été balayé et sai va le supplier à nouveau cette fois ne le sera pas @sidd_vankar ça ne marchera pas cette fois ????#ghumhaikisikeypyaarmeiin Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 6 octobre 2022

Le paillasson Sai virat chavan est en train de charger et je n’aurai aucune once de sympathie pour elle si elle creuse sa propre tombe #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/lIfrUFNDwh anne ? (@BTS_buttertan) 6 octobre 2022

Façonniers de #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin essayer de justifier la bigamie dans toutes les émissions ne peut pas être une coïncidence, clairement sm1 de ph essayant d’obtenir une justification publique, une validation et une sympathie pour leurs choix de vie personnels ?? SP Nagashree (@SPNagashree1) 6 octobre 2022

viraat insaano ki tarah se comporter kar rha hai qki naya kaand est en train de charger …. sbse bada kaand ?? jsstt attends ! #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Nazakat (Suno Chanda) (@Paavam_me) 6 octobre 2022

Kuch bhi ho dost ho toh vanakar jaisa ho. Fans de Bhad mein jaye, trp, histoire de ka en série har ek ko taak pe rakha ke dost ko mahaan dikhaya aur reel mein bhi shaadi karadi (chaque scène de sai est/sera également recréée avec p) #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin @gayu_21 (@21_gayu) 6 octobre 2022

2 saaal ghum dekhne ke bad lagta hain hum to ghum dekhai I nehi hain kabhi itna blanchir chal rehi hain pakhi devi virat devta …bhabani devi ka …??? bhakkkk #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sanaya sen (@Sanayas01120272) 6 octobre 2022

Ils ont montré Savi disant Mast aa Mast! L’ont-ils perdu ? Ne connaissent-ils pas la biologie de base ?? Savi peut être comme Ninad, Ashwni, KJ, Nagesh mais PAS BK !@sidd_vankar kuch à akal lagao.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ??? (@gn04) 6 octobre 2022

Si Sai ne traitait pas Vinu de son plein gré Virat parle à Kaku pour son travail comme il a fait aujourd’hui ? ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 6 octobre 2022

Pire encore, SAI sera d’accord avec ce bcus qu’elle “aime” Virat, massacrant ainsi complètement le FL pour garder le PL pertinent ?????#AyeshaSingh#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/xl4j0SDgdE SP Nagashree (@SPNagashree1) 6 octobre 2022

Comme l’avait dit un bon FL d’une bonne émission, “LES ENFANTS NE SONT PAS DES BANDAGES QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR TRAITER UNE RELATION BROKRN”#ayeshasingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/yyPHf0bKtv Princesse (@Princes86249987) 6 octobre 2022

D’après les tweets, j’ai compris que Sai était au courant de l’adoption de Vinu. Autant nous détestons Sairat en tant que fin de partie, Vankar fera repentir Sai, aura des regrets, s’excusera auprès de la piste V-Shruti écrite à nouveau? Elle lui parlera de Savi P sera montré Mahaan pour toujours#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Naina_H (@NH_hope13) 6 octobre 2022

Ils ont montré Savi disant Mast aa Mast! L’ont-ils perdu ? Ne connaissent-ils pas la biologie de base ?? Savi peut être comme Ninad, Ashwni, KJ, Nagesh mais PAS BK !@sidd_vankar kuch à akal lagao.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ??? (@gn04) 6 octobre 2022

Wah re Chavans kitne accche log hai ?? Ai-je regardé une autre version de #ghumHaiKisiKeyPyaarMeiin jusqu’à maintenant !!! kaidivinité ? (@0102_jongin) 6 octobre 2022

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin nouvelles et histoire future

Eh bien, il y a quelques jours, il y avait des rumeurs selon lesquelles Rrahul Sudhir de la renommée d’Ishq Mein Marjawan entrerait dans la série. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Mohsin Khan de la renommée de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rejoindrait le spectacle. Mais il semble qu’il ne s’agissait que de rumeurs. En parlant de l’histoire future de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai atteindre Chavan Nivas pour voir Pakhi et Virat célébrer leur anniversaire avec Vinayak et Savi.