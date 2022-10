Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes mécontents de la proximité de Virat-Pakhi ; dire, ‘Sairat est mort’

Le nouveau morceau de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin n’est pas beaucoup apprécié par les fans de la série. Eh bien, tout le monde était content de voir la romance entre Sai (Ayesha Singh) et Virat (Neil Bhatt), et leurs fans les appelaient #Sairat. Cependant, actuellement, les fabricants montrent la proximité croissante entre Virat et Pakhi, ce qui a bouleversé tous les fans de Sairat. Il y a quelques semaines, le spectacle a fait un bond en avant, et bien qu’au début il ait attiré l’attention de tout le monde, il y a quelques choses maintenant qui ne sont pas appréciées par le public. Découvrez les tweets des internautes ci-dessous

Ok donc la proximité entre V&p ne rendra pas Sai jaloux de sa proximité légitime Ouah Câlin se tenant la main Comme je l’ai dit avant que Sairats soit mort pouvons-nous s’il vous plaît arrêter d’avoir des scènes Sai & V maintenant? Ce n’est pas nécessaire de continuer avec ta nouvelle histoire d’amour laisser Sai en dehors de ça #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Mon (@mikonmons) 30 septembre 2022

Si vous entendez quelqu’un d’autre dire Sirat ?? Sirat mort mort mort ? NON #Sairat DOIT APPORTER UN NOUVEAU ML POUR SAI #Saijoshi #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/VIRWJCmAeR ?? Loly_haidy_team (@LolyHaidy) 1 octobre 2022