Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : les internautes critiquent la chaîne et les créateurs de la piste de maternité de substitution illégale ; troll Virat alias Neil Bhatt [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait l’actualité de nombreuses tendances négatives ces derniers temps. La Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma L’émission de télévision starrer est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Bien qu’il ait une base de fans fidèle, ces derniers temps, les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se font brutalement troller pour le morceau qui est présenté. Et maintenant, les fans ont également introduit la chaîne et les ont critiqués pour ne pas avoir censuré le contenu.

Piste de maternité de substitution de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Pour les non-initiés, dans la vedette d’Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai se révèle stérile. Puisqu’elle est incapable de concevoir, le sujet de la maternité de substitution a été introduit. À peu près à la même époque, le frère de Virat, Samrat, est décédé, laissant Pakhi veuve. Pakhi qui était prête à passer à autre chose avec Samrat (Yogendra Vikram Singh) recommence à essayer de revenir dans sa vie. Lorsqu’elle apprend que Sai et Virat ont trouvé une mère porteuse, elle envisage de se faire mère porteuse. Tout se passe selon ses plans, la mère porteuse d’origine Geeta est menacée et effrayée, le médecin a été tué et aucun contrat n’a été signé en tant que tel pour la maternité de substitution. Bhavani Kaku alias Kishori Shahane a insisté pour que Pakhi soit le substitut, et Virat a dû accepter.

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin mécontents de la chaîne et des créateurs

Eh bien, la façon dont la voie de la maternité de substitution a été façonnée dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, cela ne semble certainement pas si facile. Les fans sont assez mécontents de la façon dont un problème aussi sensible a été traité dans l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. De plus, la concentration constante sur Pakhi essayant de courtiser Virat a aggravé leur colère à un autre niveau. Les internautes critiquent les créateurs depuis longtemps et maintenant, ils critiquent également la chaîne. Ils sont choqués qu’il n’y ait pas de censure du contenu en cours. D’un autre côté, Virat de Neil Bhatt fait également l’objet de nombreuses critiques. La tendance a atteint plus de 60 000 tweets sur Twitter. Découvrez les tweets ici :

Virat l’a simplement balayé comme une procédure hospitalière, comme si la famille pouvait être exclue de la signature d’un contrat. Yaha bhai bhai me propriété ke liy meurtres hojate hai, vous à bachcha hai, khandan ka varis. Comment faire confiance à l’ex de son mari ? STARPLUS MOCQUE LES LOIS#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/AF9upjF7IW SSingh (@SSingh808717) 28 juillet 2022

Cette série montre les femmes de manière plus dégoûtante et irrespectueuse, Normaliser et banaliser les violences conjugales au nom des luttes. Bhabi essaie toujours d’avoir une chance de garder la main sur le devar. STARPLUS MOCQUE LES LOIS pic.twitter.com/60eu8cO12P MayuriReddy (@MayuriReddyE) 28 juillet 2022

Aucun médecin ne tue l’espoir d’une conception naturelle pour un couple, cela aussi quand la femme est si jeune. Les gens essaient de tomber enceinte même à 40 ans. Pourquoi a-t-il montré un complot aussi faux et sans fondement juste pour faire du PL un voleur d’embryons ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin STARPLUS MOCQUE LES LOIS SSingh (@SSingh808717) 28 juillet 2022

Y a-t-il pas de détection de contenu à la télé. Ils vendent de l’inceste à 13+ au nom de la romance. Ils vendent des abus en disant que c’est du drame. Ils trompent avec de fausses informations en disant que c’est divertissant. Ah bon? STARPLUS MOCQUE LES LOIS le public n’est pas dupe. Enlevez cette piste ou fermez le spectacle https://t.co/2oG8nh2zDx SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 28 juillet 2022

Assez de montrer des contenus immoraux, toxiques, négatifs et illégaux. La colère doit être affrontée par @StarPlus et tout le ph STARPLUS MOCQUE LES LOIS @asjadnazir @masalaeuniverse @bollywood_life @ABPNews @SBSABPNews pic.twitter.com/q1MxS8BWnU Ambar (@Ambarsariyya) 28 juillet 2022

Jamais blessé les téléspectateurs ? Ils se sont moqués de femmes qui traversent des problèmes similaires comme l’infertilité ou qui sont maltraitées par la belle-famille. L’émission suggère qu’il n’y a pas d’échappatoire, pas d’option même si vous êtes éduqué et indépendant. Vous devez supporter des abus pour l’amour et la famille STARPLUS MOCQUE LES LOIS#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/cPMcjEOEet SSingh (@SSingh808717) 28 juillet 2022

Vous avez blessé les sentiments des mères. Vous avez insulté la maternité et la féminité. Comment osez-vous montrer des choses aussi illégales et insensibles à la télévision nationale STARPLUS MOCQUE LES LOIS@StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/FSbaYJrM3K Ambar (@Ambarsariyya) 27 juillet 2022

Nous vous avons donné des chances en déposant des plaintes IBF en masse et en espérant une bonne réponse, des changements et des améliorations. Mais rien ne s’est passé. Donc, nous devrons peut-être déposer une PIL contre #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin STARPLUS MOCQUE LES LOIS @StarPlus @asjadnazir @masalaeuniverse @bollywood_life @aajtak pic.twitter.com/DIlJl6fkxd Ambar (@Ambarsariyya) 27 juillet 2022

Elle a osé se déguiser en médecin et tromper la mère porteuse choisie. Comment osez-vous jouer avec un sujet aussi sensible ? Pakhi n’est pas légalement apte à être une mère porteuse STARPLUS MOCQUE LES LOIS@StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin#AyeshaSingh pic.twitter.com/rarpvaytGI Ambar (@Ambarsariyya) 27 juillet 2022

HONTE SUR STARPLUS STARPLUS MOCQUE LES LOIS Exposez cette vile femme Pakhi et mettez fin à la piste illégale de SURROGATION ??? Arrêtez de promouvoir l’illégalité et la maltraitance des femmes ??? Vani Naicker (@VaniNaicker1) 28 juillet 2022

Même les voisins savent que la mère génétique est une vraie mère et que la mère porteuse n’a aucun droit sur le bébé, c’est un accord légal car la mère porteuse n’est pas obligée de faire cela STARPLUS MOCKS LOIS #AyeshaSingh #ghumhaikisikeypyaarmeiin juste une merde et rien ? pic.twitter.com/qk7lwAQUZX Sneha Roy Yadav (@SneharoyYadav1) 27 juillet 2022

Exactement. La réponse à la plainte disait d’attendre patiemment. On n’a pas fait ça pendant 2 ans ? Et même alors, nous voyons que le spectacle est dans le même stand.. Le même triangle.. Chaque relation n’est pas un triangle. Toutes les femmes ne sont pas nées pour subir des abus. Tous les hommes ne sont pas violents. STARPLUS MOCQUE LES LOIS https://t.co/JUxDdZjHqa SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 28 juillet 2022

ARRÊTEZ la maternité de substitution illégale et la désinformation des téléspectateurs sur la maternité de substitution ! Exposez et punissez les criminels ! Arrêtez de ne pas respecter les lois/relations/professions ! @StarPlus STARPLUS SE MOQUE DES LOIS ! HONTE SUR VOUS STARPLUS! -1 — Binta (@bintaaaaaaaaaa) 28 juillet 2022

Sai a fait une fausse couche, était physiquement et mentalement faible mais son mari IPS agissait en colère et distant.

STARPLUS MOCQUE LES LOIS@StarPlus

et il est salué comme le meilleur mari. pic.twitter.com/B7iirjREsv — Ambar (@Ambarsariyya) 27 juillet 2022

Il a autorisé la fraude à l’hôpital. N’est-ce pas lui qui aurait dû lui faire signer un papier légal car c’est la loi et non un protocole d’hôpital. Quel IPS est si ignorant des lois ?

STARPLUS MOCQUE LES LOIS@ianuragthakur @MIB_Inde @ibf_inde @IPS_Association @smritiirani https://t.co/I32BB3npks – SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 28 juillet 2022

Oui, nous ne pouvons déposer une plainte concernant un épisode que jusqu’à 15 jours. C’est pourquoi ils continuent de traîner et de créer des échappatoires pour continuer à nous distraire. Chaque fois que nous nous plaignons d’un crime, ils introduisent un autre crime pour nous confondre. STARPLUS MOCQUE LES LOIS @StarPlus@sidd_vankar nous ne sommes pas dupes https://t.co/BMDPomAuJJ — Ambar (@Ambarsariyya) 28 juillet 2022

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a également chuté en termes de postes TRP. Il était à la deuxième place et est maintenant passé à la quatrième position. Les fans mécontents semblent avoir arrêté de regarder l’émission compte tenu de la piste en cours.