Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes appellent Ayesha Singh alias Sai un paillasson ; Je veux qu’elle démissionne car il n’y a plus rien pour son personnage

L’émission Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin suscite beaucoup de haine chaque jour et maintenant, avec la dernière promo de l’émission, les internautes expriment leur colère et appellent Ayesha Singh alias Sai un paillasson et lui demandent de démissionner car il ne reste plus rien pour son personnage . Dans la promo, nous voyons comment Sai atteint Chavan Niwas et laisse Virat et Pakhi choqués alors qu’elle dit qu’à partir de maintenant, elle aussi restera avec eux avec Savi. Sai est dévastée après ne pas avoir ramené Vinu en garde à vue et elle prend donc des décisions bizarres qui donnent l’impression que son personnage est faible.

Bienvenue au paillasson Sai. Il ne reste rien de spécial avec Sai char. Elle n’est qu’un autre paillasson qui veut plaire à tout le monde, même au prix de son respect de soi. Sai laisse les gens marcher dessus et elle est la cause de ses propres misères. Pourquoi blâmer les gens de V & P & CN ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/x4LkaHJsJ5 Musukuni Vellu (@MusukuniV) 8 février 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh pourquoi ai-je le mauvais pressentiment que rlc a peut-être convaincu les créateurs de mettre fin à S ch.Ayesha supprimant toutes les photos de Sairat et les photos promotionnelles de ghum implique que quelque chose de mauvais se prépare. j’espère que je me trompe Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 8 février 2023

J’espère vraiment qu’après la fin du spectacle, Ayesha retrouvera sa voix. Elle devrait parler au monde du parti pris de la chaîne et de PH pour ces deux acteurs non professionnels qui ont fait des crises de colère et ont ruiné toute l’histoire pour leurs insécurités et leur jalousie. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SSingh (@SSingh808717) 8 février 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SEMBLE LEAP ARRIVE BIENTÔT BUDDHA BUDDHI COUPLE SERA DERE ET JOUERA LE RÔLE DE AAJU BAA & AAJU BABA ?????@neilbhatt4 @AishSharma812 Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 8 février 2023

Bien qu’il y ait beaucoup de spéculations sur le fait que le personnage de Sai pourrait mourir plus tard dans la série et que les créateurs sauteront le pas ici, Virat et Pakhi joueront les anciens. De plus, Ayesha Singh a supprimé toutes les photos d’elle liées à son émission GHKPM et cela n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu de son départ de l’émission.