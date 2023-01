Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les internautes adorent Sherni Sai alors qu’elle le rend à Bhavani Kaku ; ancien sait que Virat cache la vérité

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin va reprendre une tournure intéressante. Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma L’émission télévisée vedette a présenté une tournure choquante dans laquelle Virat ment à Sai sur le fait que Vinayak est leur Vinu. Pakhi, d’autre part, interprétera mal tout car ses insécurités prendront à nouveau le dessus sur elle. Sai qui a essayé de découvrir la vérité sur Vinayak aura le cœur brisé en entendant les mensonges de Virat. Eh bien, les rebondissements vont garder le public de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin accroché pour plus.

Ayesha Singh alias Sai est de retour dans le rôle de Sherni

Le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin verra Sai (Ayesha Singh) s’effondrer devant Virat et s’excuser auprès d’elle d’avoir fait souffrir Virat (Neil Bhatt) avec elle après la perte de Vinu. Réalisant leur proximité, elle part en proclamant qu’ils devraient avancer dans leur vie. Mais pas avant que Pakhi (Aishwarya Sharma) ne les voie et ne s’énerve. Virat est à l’écart des inquiétudes de Pakhi et de ses insécurités. Il est choqué lorsque Pakhi interroge Virat devant tout le monde dans la maison sur le fait d’embrasser Sai dans le café. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une de ces émissions qui fait chaque jour la une des journaux dans Entertainment News.

Les internautes louent l’avatar féroce de Sai Joshi

Eh bien, Bhavani Kaku est très énervé contre Virat et Sai. Elle n’aime pas Sai et se dirige vers sa maison pour la réprimander. Elle crée une scène devant les voisins mais Sai a fini d’être un sac de boxe. Elle le rend calmement à Bhavani Kaku. Et c’est ce dont les internautes sont amoureux. De plus, certains fans ont également exprimé leur avis sur le désir de Virat de retrouver Sai. Découvrez les tweets ici :

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Virat a fait la plus grosse erreur de sa vie en cachant la vérité de Vinu à Sai. Une femme peut lui pardonner, mais pas une mère. Je ne pense pas que Sai le punira légalement car elle savait que son fils et sa fille lui étaient attachés et qu’ils seraient blessés si elle le faisait. Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 13 janvier 2023

Je veux que S2 lui rende 2V avec un shidath égal 4couché sous son nez et affirmant que son fils vivant est mort. Mettez-le en prison. Laissez CN niwasis se lamenter en larmes à long terme. V doit passer par l’aide que S a fait lorsqu’il l’a mise en prison pendant l’affaire Savi. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Musukuni Vellu (@MusukuniV) 13 janvier 2023

Viraat doit cesser d’être extra et le dire simplement à Sai. Il creuse un plus grand trou #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin AsfiYa (@AsfiYaHum) 13 janvier 2023

C’est l’amour psychotique. Il ressent l’amour jusqu’à ce que les choses se passent selon lui, mais au moment où les choses vont à l’encontre de ses désirs, il est tout méchant crachant des malédictions comme anath & bro killer, etc. Il utilise toujours tears2emotionally BM mais aucune de ces larmes ne peut le racheter rn.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Wx7s6Np6fi Musukuni Vellu (@MusukuniV) 13 janvier 2023

Cette séquence…*touchwood* ?? . Neil est tellement bon dans cette séquence frrrr… uff ? .. totalement adoré toute la séquence !! Magnifique!#NeilBhatt #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #ViratChavan pic.twitter.com/eP9zBud8st ? (@bahonmeichalea) 13 janvier 2023

Je suis tellement confus avec ce personnage de Virat. D’un côté son ex femme lui manque encore. L’autre côté passe à autre chose avec sa femme actuelle. Et puis quand il embrasse son ex-femme, il se sent heureux. Bhai chahte kya ho ! Littéralement, quand il s’engage pour l’un, il veut l’autre ?? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ciel bleu (@BouncyRainDrop) 13 janvier 2023

Exactement ce saitat est perdu depuis longtemps?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/5RhGM2TvWU Manju mishra (@Manjumi41450450) 13 janvier 2023

Précap Je pense que sai avait Sachez que virat lui ment et connaissez Vinayak zinda maintenant je pense que dhamki est en route#Ghumhaikisikeypyaarmeiin #AyeshaSingh Sheetal (@Sheetal2802) 13 janvier 2023

L’épisode d’aujourd’hui était bon, j’aime bien la façon dont sai Redonner à kaku et Sai avait raison ghar shabal nahin sakta dusro ka inzam karti#Ghumhaikisikeypyaarmeiin #AyeshaSingh Sheetal (@Sheetal2802) 13 janvier 2023

Achanak sai sheni ban gayaa? virat ko sai pe softcorner? ….Masla kuch aur haiiii ; lagtha haii sach bahar anne ke badh sai DHAPPAD mareegaa aur vinu ka race wala virat ban jayegga #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/keBCdIZZom Vibezz ?? (@ Univers9442) 13 janvier 2023

On dirait qu’après 2 semaines, Vanvas doit recommencer à regarder Ghum ? Le féroce Joshi est de retour ? Daku a obtenu son médicament devant tout le public maintenant V ? va bientôt avoir son dawai #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/3ky6eRjAgU Avijit ? (@IamAK2001) 13 janvier 2023

Mujhe aisa kyu lag raha hai ki Virat ki shamaat aanewali hai ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Neel Patel (@NeelPat76712464) 13 janvier 2023

Agar sach meiin accha insaan hota, toh Vinu vérité batata !#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/S2Vh64jZ5A Namra (@NamraHasan) 13 janvier 2023

Mode Sai féroce activé ? Vous ne pouvez pas attendre qu’elle le fasse ? V ? de nouveau !! Il mérite bien pire ! Sai a-t-il appris les arts martiaux par hasard ? Mdr ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh pic.twitter.com/AKfioRq6T8 Naina_H (@NH_hope13) 13 janvier 2023

Sai est déterminé à faire dire la vérité à Virat

Dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Sai regarder Virat jouer avec Vinayak. Elle pense que Virat lui cache la vérité sur Vinayak. Elle décide de lui faire révéler la vérité avec force. Sai sera-t-il capable d’obtenir la vérité sur Virat ? Eh bien, Sai a été très persuasif et déterminé.