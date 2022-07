Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Les fans veulent que Sai soit enceinte, souhaitent que la grossesse de Pakhi soit fausse [View Tweets]

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étaient un peu contrariés par la façon dont le spectacle se déroulait. Les rebondissements n’étaient pas vraiment intéressants, mais il semble maintenant que la piste actuelle de Sai vs Pakhi ait attiré l’attention de tout le monde. Pakhi est devenue la mère porteuse de l’enfant de Sai et Virat, mais son objectif principal est de les séparer. Alors qu’elle essaie de s’approcher de Virat, Sai intervient et l’irrite. De plus, les fans s’attendent à ce que Sai soit enceinte et que la grossesse de Pakhi soit fausse.

Un fan a tweeté: “Le comportement de Sai est purement comme des sautes d’humeur pendant la grossesse et aucun symptôme chez le pakhi. J’espère que cela deviendra vrai et qu’il n’y aura pas un autre chaal de fabricants pour nous rendre imbéciles car ils sont imprévisibles #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin.” Découvrez les autres tweets ci-dessous

Le comportement de Sai est purement comme des sautes d’humeur pendant la grossesse et aucun symptôme chez pakhi. J’espère que cela deviendra vrai et qu’il n’y aura pas un autre chaal de fabricants pour nous rendre à nouveau idiots car ils sont imprévisibles #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Srija (@Srija126478291) 25 juillet 2022

Sai va faire Pattar l’enfer de la vie ?? J’adore comment elle est derrière pakhi 24/7 qui l’irrite ? Pakhi devrait-elle regretter sa décision de maternité de substitution ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/T1u5SGYlZc Aimer la vie (@Shivikaislove) 25 juillet 2022

Pakhi ne devrait pas être enceinte, la façon dont le fabricant met fin à sa grossesse dépend d’eux ! mais la faire terminer sa grossesse est une parodie de la féminité, oubliez les lois, les règles et les règlements ! #ghumhaikisikeypyaarmeiin Tingting (@PoohTingting) 25 juillet 2022

La façon dont ils ont montré un faux précap, ils peuvent toujours montrer une fausse grossesse. Montrez simplement à P ayant un flashback de doc disant que c n’est pas enceinte et c a soudoyé d doc pour faire de faux rapports de grossesse compliquée.d la façon dont P se comporte, il semble peu probable qu’elle soit enceinte #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/6pIvIZBDsa SSingh (@SSingh808717) 25 juillet 2022

Alors, Sai est-elle enceinte ? La grossesse de Pakhi est-elle fausse ? Eh bien, j’espère que nous aurons ces réponses dans les prochains épisodes de l’émission. Mais, après avoir lu les tweets ci-dessus, nous sommes sûrs que les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin attendent beaucoup des créateurs, et espérons que le morceau impressionnera le public.