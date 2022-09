Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les fans quittent SaiRat ? Tombez amoureux du lien de Jagtap avec Sai après l’avoir vu se repentir [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays avec un TRP supérieur à 2,0. Il met en vedette Aïcha Singh comme Sai Joshi, Neil Bhatt comme Virat Chavan et Aishwarya Sharma comme Pakhi. Il y a quelques semaines, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a pris une tournure intéressante lorsque les fabricants ont introduit un saut de quelques années. Sai et Virat alias SaiRat se sont séparés et Virat et les Chavans ont supposé que Sai était mort. Récemment, Virat a appris que Sai était vivant et avec un enfant et d’autre part, Sai apprend que Virat a évolué et a maintenant un fils, Vinayak avec Pakhi. Au milieu de tous les rebondissements, Jagtap a été ramené. Il s’est repenti pour ses actes et a soutenu Sai. Maintenant, il semble que les fans soient passés de SaïRat.

Entertainment News : Les fans quittent SaiRat ?

Vous auriez tous regardé les épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin à la télé ou sur l’appli. Dans les épisodes, nous avons vu Siddharth Bodke alias Jagtap se repentir de ses actes. Il est sorti de prison et a vécu autour de Kankauli, soutenant Sai (Ayesha Singh) de loin. Bien que Sai n’ait pas pardonné à Jagtap, elle lui a permis de créer des liens avec sa fille, Savi. Qu’il s’agisse de sauver Sai du villageois troublant, de sauver Virat et Savi des hommes de main ou même de soutenir Sai de toutes les manières possibles, le repentir de Jagtap a conquis les fans. Certains d’entre eux expédient maintenant Sai avec Jagtap. Découvrez les tweets ici :

Sa bonté et sa nature désintéressée ont apporté un changement positif même chez un criminel psychopathe comme Jagtap, mais n’ont pas réussi à laisser un impact sur les personnes en qui elle avait confiance et qu’elle appelait sa famille.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/dmwjNY821v Neenukettles (@neenukettles1) 19 septembre 2022

Hors contexte | Ils sont tous les deux si mignons ensemble sur la scène ? Les deux ne sont que des acteurs fabuleux ! Ayesha, Siddharth et leur lien ?#AyeshaSingh#SiddharthBodke #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/dtHzj6Dvm3 Krishna_L’Analyste (@Analyste_Krishna) 19 septembre 2022

Expédition discrète Jagtap x Sai ? #GhumHaiKisikePyaarMeiin AsfiYa (@AsfiYaHum) 19 septembre 2022

En fait ils vont trop bien ensemble #GhumHaiKisikePyaarMeiin https://t.co/5qypAh3uVp Soumya Sahoo (@sairat_fantasy) 19 septembre 2022

Qui avait fait sa vie et #SaiRat mariage misérable depuis le premier jour et Virat a épousé les mêmes femmes (il était ami avec elle moins d’un an après la mort supposée de Sai, au moins le public le sait) #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/nfOESDyek8 ||Aparajita|| (@aprajita_ayesha) 19 septembre 2022

Maintenant, je prendrai volontiers jagtap sur virat .. Cet homme s’est si bien transformé… Et à cet acteur fait un très bon travail, j’espère qu’il obtiendra plus de ss #ghumHaiKisiKeyPyaarMeiin kaidivinité ? (@0102_jongin) 19 septembre 2022

#GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin Jagtap a changé, ce qui se traduit dans ses actions… Il y avait une pureté dans cette scène, une certaine fraîcheur… Il a mal agi et reçoit la punition jusqu’à présent … mais il a un coin pur pour sai dans son cœur #SaiTap#SaiJoshi #Jagtap pic.twitter.com/EaavWGxQRN Soumya Sahoo (@sairat_fantasy) 19 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin À ce stade, jagtap bhi chalega mais s’il vous plaît Virat ko sai se dur rakho. Nous sommes satisfaits de Virakhi. Ab aur sai ka abuse nahi chahiye. Sophie (@Katheri61199452) 18 septembre 2022

Cependant, de nombreux expéditeurs SaiRat ne sont pas d’accord avec cela. Ils s’opposent fortement à l’angle de Sai et Jagtap compte tenu de ses méfaits. Eh bien, Jagtap n’est pas le chef de file, comme nous le savons tous. L’histoire parle de Sai, Virat et Pakhi et les créateurs finiront par réunir SaiRat.

Pakhi demande à Sai de déménager à nouveau à Chavan Niwas

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu Sai opérer Virat après avoir été touché par une balle. Pakhi vient à Kankauli et est choqué de voir Sai vivant. Elle demande plus tard pardon à Sai pour ses actes. Pakhi d’Aishwarya Sharma sera un personnage positif après le saut.