Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Les fans pensent que l’émission de Neil Bhatt-Ayesha Singh est “MORT” alors que Virat ARRÊTE Sai de gifler Pakhi

Le spectacle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin laisse les fans d’Ayesha Singh très déçus et maintenant. Dans le dernier épisode, les téléspectateurs ont vu comment Virat Chavan soutenait Pakhi après que Sai l’ait appelée pour lui avoir enlevé son fils Vinayak. Sai va avec colère gifler Pakhi pour ses mauvaises actions, Virat l’arrête et lui dit que c’est seulement parce que Pakhi Vinu est vivant et si Pakhi ne lui demanderait pas de l’épouser et d’adopter Vinu, aujourd’hui il serait avec eux. Virat dit durement à Sai qu’elle n’est PAS la mère de Vinu, ce qui la laisse profondément brisée. Les téléspectateurs claquent fortement Virat et Pakhi et disent que GHKPM est mort maintenant.

Et avec ça, GHUM EST MORT ? Je suis sûr qu’ils donnent exprès à This Garbage of a man des dialogues aussi pathétiques, mais en tant qu’aud, nous ne pouvons pas accepter cette TOXICITÉ ! Ces choses inhumaines à dire! Hier encore, il était amoureux d’elle ? l’asile psychiatrique attend V&P #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/hUW6rDVB24 Naina_H (@NH_hope13) 31 janvier 2023

Donc, comme pendant la maternité de substitution, tous les espoirs que cela ne se produise pas ont été brisés, il est impossible que justice soit rendue à Sai Après avoir montré un peu d’espoir, ils reviennent à leur agenda. Pourquoi ne pas les unir pour toujours, laisser Sai être heureux avec les enfants ?#AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/b4S4K072bo Vibs_0987 (@vibs_0987) 31 janvier 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh performance phénoménale d’Ayesha une fois de plus, parmi une bande de clowns (sauf @GmKishori )Ayesha brille quotidiennement avec sa performance stellaire. Aujourd’hui, une fois de plus, elle m’a fait pleurer. Elle a dépeint la mère brisée et la femme trahie avec excellence ? pic.twitter.com/uCO74PrBsI Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 31 janvier 2023

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin #AyeshaSingh après cela, si quelqu’un dit que V aime S ou veut des retrouvailles avec VS, je dirai seulement que Dieu aide ces gens. Ce qu’il a fait aujourd’hui est une répétition de quand il a arraché bébé vinu et il sait comment cela a affecté S. VC va au diable le cul * ole pic.twitter.com/vjV8ImNcYG Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 31 janvier 2023

Quand la sai enceinte a été giflée trois fois, cet homme est resté en statut en disant que c’était les émotions d’une femme, elle souffrait, mais pour sai, comment osez-vous toucher ma femme porky? HONTE SUR STARPLUS @StarPlus #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/oxv1uDE0EB sneha ?? (@SneharoyYadav1) 31 janvier 2023

Virat est maintenant devenu le personnage le plus détesté de la télévision indienne, et avec cela, les fans de la série veulent que les créateurs mettent fin à Sairat pour toujours.