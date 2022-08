Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les fans de SaiRat se réjouissent après la grande chute de Pakhi mais ont l’impression que l’intrigue est précipitée ; partager des opinions sincères sur le changement de comportement de Virat [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est de retour dans le top 2 ! Pas plus tard qu’hier, le rapport TRP de la semaine 31 est tombé et le Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma L’émission télévisée vedette est maintenant de retour à la deuxième place du classement TRP. Au cours des deux dernières semaines, il avait eu du mal sur le graphique TRP. Mais les créateurs ont introduit une nouvelle tournure dans l’histoire et ont rebondi. Eh bien, même les fans sont heureux que Pakhi (joué par Aishwarya Sharma) ait goûté à sa propre médecine. La vérité sur ses actes est connue et même Virat (joué par Neil Bhatt) s’en est pris à Pakhi pour lui avoir menti.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Pakhi fait une belle chute

Dans le dernier épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, on a vu des policiers venir arrêter Pakhi alias Patralekha à Chavan Niwas. Toute la famille est sous le choc, à l’exception de Sai (Ayesha Singh). C’est alors que Sai révèle tout aux Chavans. Sai a déposé une plainte pour tricherie et maternité de substitution illégale contre Pakhi. Sai révèle que Pakhi avait menacé Geeta et qu’elle avait donc renoncé à la maternité de substitution. Sai a convaincu Geeta de révéler la vérité. Geeta et son mari ont également fait des déclarations contre Pakhi. Sai révèle également que les hommes de main qui l’avaient attaquée lorsqu’elle était allée chercher Geeta à l’hôpital avaient également été envoyés par Pakhi. Les hommes de main ont également fait leur déclaration contre Pakhi. Cette dernière nie tout mais personne ne l’écoute. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus appréciées et reste à la mode nouvelles de divertissement.

Les fans se réjouissent de la révélation des actes et de l’arrestation de Pakhi

Les fans sont heureux qu’enfin, le chat soit sorti du sac. Ils sont heureux que Pakhi ait finalement été puni pour toutes les erreurs et les actes criminels (gestation pour autrui illégale, attaque contre Sai). Les fans attendaient de voir Sai obtenir justice après tout ce qu’elle a dû traverser. Cependant, certains d’entre eux ont également souligné les changements de comportement de (Neil Bhatt) Virat. Certains ont noté la rapidité avec laquelle les Chavans ont cru Sai si rapidement. Découvrez les réactions des fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici :

Comment tout le monde a-t-il pu croire Sai ? Ça avait l’air tellement forcé. 2 din ki khushiyaan… Et Kaku vient d’appeler… Sai beta ??? Wah re wah !?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Pluviophile ? (@BuildYourWorld) 12 août 2022

Virat s’est gentiment échappé en rejetant TOUT le blâme sur Pakhi. Il a oublié Il l’a laissé entrer dans sa chambre Il la croyait Il la voulait aussi comme mère porteuse Il la revendique comme achi dost et famille Il lui a fait confiance sur Sai Il a toujours pensé qu’elle avait raison #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

Une excuse et boum !!#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/2qakenrukb Pluviophile ? (@BuildYourWorld) 12 août 2022

Wow Nice Slap à P. thandak mili. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Saideep (@DipakPa93189287) 12 août 2022

Les créateurs ne répondront jamais 1.y Sai n’a pas giflé Pakhi 2.y personne du cn n’a giflé p 3.y V n’a pas été blâmé pour ne pas faire confiance à Sai. (Tout Shruti tk a été traîné car Sai ne faisait pas confiance à Virat) den y cleanchit instantané à V ? 4. But de la gestation pour autrui lorsque Sai cn conçoit #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/qf2IgF9vED HumanDoll (@HumanDoll14) 12 août 2022

Les fabricants ont intelligemment évité l’embarras de Virat en envoyant Sai dans la chambre. Dans la chambre deux larmes et 1 désolé, alors il a eu du cleanchit. Pourquoi Virat n’a jamais eu de lutte. Il a littéralement fait de la vie de Sai un enfer après l’anniversaire et Shruti tr. Il a eu maafi plus vite que 2 minutes de nouilles #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/sEEuZx6q6i HumanDoll (@HumanDoll14) 12 août 2022

Alors wen Virat a dit aujourd’hui qu’il était content que Sai soit sa femme et non ? ça veut dire que pendant tout ce temps il avait encore des doutes ????#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Kavaya_19 (@Kubash19) 12 août 2022

Scène la plus satisfaisante de l’épisode d’aujourd’hui Elle a eu ce qu’elle méritait Enfin, la droiture et la persévérance de Sai ont porté leurs fruits #AyeshaSingh #SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/YNbul2zS83 Suvam (@fictionaccount_) 12 août 2022

Virat a toujours su les intentions des pakhi, pendant l’éviction, la piste d’Ajinkya, le café, alors pourquoi il a été choqué aujourd’hui. A cette époque, il n’a jamais pris la peine d’exposer pakhi. Aujourd’hui, il a remercié Bappa d’avoir Sai, et non pakhi, comme épouse. Signifie jusqu’à ce jour qu’il avait un coin doux pour P#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin HumanDoll (@HumanDoll14) 12 août 2022

Cycle de vie du Virat – Fait tous les crimes, blesse sa femme et lui fait subir un immense traumatisme Il verse des larmes avec un chantage émotionnel Devient « altruiste » et « humain » après toutes les choses toxiques égoïstes qu’il a faites et qu’il oublie Répéter #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/ByEOBnyASk Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

Virat était avec Pakhi SEUL pendant près de 9 mois. Il n’a vu aucun signe de son mauvais côté ? ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

Cette fois, il a dit – je vais rester loin de Vinu ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Zf4YvFmcfn Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

Oui bien sur?????#Ghumhaikisikeypyaarmeiin Je suis tellement content de voir ça ? https://t.co/2unMdzxWO4 ?? Loly_haidy_team (@LolyHaidy) 12 août 2022

Cela montrait aussi qu’il était au courant de ses intentions et qu’il était également responsable de ce comportement de Pakhi ! Il n’y a rien à célébrer, il dissimulait les intentions de Pakhis suite à l’incident du café et aujourd’hui, elle a eu l’audace de le faire !#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/kXxqvioBhW Sakina (@sakina_bibi63) 12 août 2022

Virat n’a donné que les deuxième et troisième chances à Pakhi qui était son achi dost et bhabhi parce qu’il VOULAIT lui faire confiance. Je n’ai jamais pensé à une seconde chance quand il s’agit de Sai, sa femme. Elle doit mendier, tomber sur ses pieds et subir des abus et des insultes #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Après avoir regardé l’épisode d’aujourd’hui Mon coeur est comme Sukoon mila Khushi ?? (@Khushi27102004) 12 août 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin @sidd_vankar Oh mon Dieu!!. Vanku ko SATBUDDHI DENA. Qu’il ne gâche pas l’image. Après 2 ans et 583 épisodes, nous avons eu l’insulte et la gifle de Paapi. Que Paapi continue de souffrir pour toujours, elle le mérite. https://t.co/AUBB0OMlCl BinaRC (@BinaRC77) 12 août 2022

Virat est pardonné si facilement sai est une très bonne personne sinon virat n’aurait pas pardonné sai si facilement #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin parissa malik (@Iqrasajid2) 12 août 2022

Exactement! Un type sans vergogne qui compare toujours Sai à Pakhi ? C’est pourquoi il naviguait sur deux bateaux. Imaginez si Sai n’avait pas révélé la vérité ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/NlL7hLDyFB Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Sachez .. cette séquence d’exposition popi est juste une phrase comme ça. « Char Din ki Chandni Phir Andheri Raat » Vanku va faire pareil avec le show ! Krishna ?? (@Jais_Krishna_) 12 août 2022

Virat n’est pas compétent en tant qu’officier IPS. C’est pourquoi SAI prend l’aide d’une femme officier pour arrêter les hommes de main. Maintenant, Virat ne devrait pas interférer dans ce cas. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Saideep (@DipakPa93189287) 12 août 2022

Ils tournent des précaps dans des vêtements différents chaque semaine et changent les scènes en fonction de trp ? Virat en précap (ils ont montré pendant une semaine) dit que sai Pakhi est de la famille bla bla Aujourd’hui en scène il était dégoûté ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Aimer la vie (@Shivikaislove) 12 août 2022

Pendant ce temps, dans les prochains épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons un saut se produire. On dit que le spectacle fera un bond de 5 ans. Pakhi sera de retour dans le Chavan Nivas avec Vinayak tandis que Sai semble vivre tout seul avec une fille. Virat semble recevoir des cadeaux pour ses enfants.