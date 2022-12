Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les fans d’Ayesha Singh en ont assez de voir Sai être blâmé pour tout ; appeler PRECAP faux [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se prépare pour une tournure intéressante dans le spectacle. La Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma L’émission de télévision starrer a présenté un drame à très haute tension en ce moment. Le bus dans lequel Saï, Virat et Pakhi voyageaient avec les enfants pour un pique-nique. Cependant, le bus a un accident majeur. Virat sauve les enfants et Sai (Ayesha) tandis que Pakhi (Aishwarya) est toujours à l’intérieur du bus. Quand Pakhi voit Virat aider Sai et l’oublier, elle abandonne tout et s’assoit dans le bus qui a un accident.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Sai trouve Pakhi

Entertainment News regorge de rebondissements choquants à venir dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Dans le prochain épisode de l’émission télévisée Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, Sai trouvera Pakhi. Cependant, avant cela, Bhavani Kaku et le reste des membres de la famille Chavan rejoignent Virat, Sai et d’autres. Bhavani Kaku blâme Sai pour tout après avoir critiqué Virat pour avoir écarté Pakhi. Virat n’abandonne pas Pakhi et décide de la chasser. Sai aide à trouver Pakhi. Elle risque sa vie lorsqu’un crocodile tente d’attraper Pakhi. Virat arrive et les sauve tous les deux. Plus tard, à l’hôpital, Bhavani Kaku réprimande à nouveau Sai.

Les fans sont mécontents que Sai soit blâmé pour tout

Les fans sont mécontents que Sai ait été blâmé pour tout depuis le début. Ils ont souligné à quel point Pakhi a été une démolisseur de maison dans la vie de SaiRat, mais personne ne l’a interrogée. Découvrez les tweets ici :

Bhabani et tout le gang toujours patralekha ka ahshan jabki virat ko shadi karna uska aek lauti viser thi jiske liye saree crime kiya bachha tak utiliser kiya ..lekin unlogo ko aek deuxième ke liye kj ka sacrifice apni jaan de kar koi gratitude nehi thi #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sanaya sen (@Sanayas01120272) 17 décembre 2022

L’histoire est toujours là elle-même. Blâmer sai, louer P V silencieux, BK blaguant Iske aage nai jaane wali. PS : J’ai vu un épisode après quelques jours car l’histoire est prévisible et il n’est pas nécessaire de le voir régulièrement. PPS : C’est devenu ennuyeux #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin AK_creates (@Djoshi_art) 17 décembre 2022

J’en ai tellement marre des abus que Sai subit de cette famille, comment peut-elle retourner à Virat parce qu’il vient aussi avec eux. Il ne semble pas y avoir de fin heureuse pour Sai. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Jaune (@ Jaune98923708) 17 décembre 2022

Vankar est pro en donnant de faux précaps.. C’est tout pour le drame #ayeshasingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/5foQB46WGP Nancy1 (@ti49186848) 17 décembre 2022

Ooh s’il vous plaît, les écrivains nous épargnent cette histoire. Envoyez simplement un nouveau rôle masculin pour Sai, quelque chose d’intéressant. Nous en avons assez du couple criminel et immoral. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/EQWNTGS4lC Jaune (@ Jaune98923708) 17 décembre 2022

Tout va mal juste à cause de sai selon vankar #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sanaya sen (@Sanayas01120272) 17 décembre 2022

Mettez fin à ce spectacle, pakhi et virak recommenceront leur mariage et Sai est tout seul victime d’abus et de mauvais traitements. Même histoire de merde jouée pour les 700 derniers épisodes mais servie dans un plateau différent #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Samantha Pugh (@skyisdlimit1910) 17 décembre 2022

Kaaku ko Dukh h ki ab wo kis Dever Bhabhi ki Dalali karegi… Itna apni beti ke liye krti à wo pagl nhi hoti ??? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/STIHHZ5ulZ Beena Negi (@BeenaNe98150824) 17 décembre 2022

Apni sagi Beti ko pagl krne wali aourt ????? #SaiJoshi ko glt bol rhi h … #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Yco1QhKcHA Beena Negi (@BeenaNe98150824) 17 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin est-ce que sai est de retour pour accepter tous les reproches de chavanies & tannas & blanchir pakhi didi elle-même ? ? Je demande juste pour que cela puisse sauter l’épi .. athira (@athira13A4814) 17 décembre 2022

Pakhi ne sera jamais acceptée, en fait Pakhi fait face à tout ce qu’elle a fait à Sai. Quand elle était la troisième personne, elle est intervenue Sairat, et maintenant qu’elle est l’épouse, elle est incapable de tolérer Sairat dans un cadre #GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin https://t.co/GfggBVNsLH Munirah (@munirah_Iam) 17 décembre 2022

Précap Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Un nouveau précap a été montré sur l’épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui a été mis en ligne. On voit un médecin soigner Pakhi, mais il semble qu’il y aura de mauvaises nouvelles. Le médecin vient plus tard et dit qu’il n’a pas pu sauver Pakhi. Eh bien, les fans ne prennent pas le précap au sérieux. Ils pensent que cela pourrait être une séquence de rêve.