Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Les fans d’Ayesha Singh, alias Sai, reprochent aux fabricants de lui avoir fait porter le même sari que Pakhi portait l’année dernière

Les fans d’Ayesha Singh alias Sai Joshi Adhikari critiquent fortement les créateurs pour lui avoir fait porter le même sari qu’Aishwarya Sharma alias Pakhi portait l’année dernière lors du festival Ganesh Chaturthi. Sai est mariée à Satya, et elle se pare tous les jours de jeune mariée, et ses fans attendent de voir comment elle se comporte après son deuxième mariage avec le Dr Satya Adhikari alias Harshad Arora. Dans le dernier épisode, nous voyons Sai portant un Paithani rouge, et elle est absolument magnifique, mais ils ont remarqué que c’est le même qu’elle portait l’année dernière, et ils en sont mécontents.

Dialogues ?? Aise salut dialouges chahiye n attitude chahiye Sai ka Sai ??#AyeshaSingh #GhumHaKisikeyPyaarMeiin https://t.co/LTluI1oaM4 Pooja (@pj048669) 9 mai 2023

Sai, alias Ayesha Singh, les fans sont fous d’elle, et ils la saluent comme une reine. Avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, elle a un énorme fandom, et ils la surveillent pour tout et n’importe quoi. Alors que les fans sont satisfaits de la force avec laquelle son personnage est montré dans les morceaux actuels, dans le dernier épisode, nous voyons Sai redonner fortement à Bhavani, alias Kaku, qui est venu l’interroger sur le fait de mettre une publicité de Pakhi manquante pour Vinu. Il y a des hypothèses selon lesquelles Pakhi sera déclarée morte et Vinu blâmera Virat pour sa mort.

Maintenant, Sai a un ami Satya avec qui elle peut partager son traumatisme, ce qu’elle a vécu au CN et comment elle a réussi à vivre à Kankavali avec le bébé Savi. Montrer la douleur que Sai a endurée, au lieu de montrer le DDP inexistant de Vi ? & Paki@sidd_vankar #GhumHaKisikeyPyaarMeiin https://t.co/2tn77yiJUr Suvrasmita Rout (@SuvrasmitaRout) 9 mai 2023

Bien que quelques fans prétendent qu’elle porte un sari différent, les similitudes vous laissent perplexe. Pendant ce temps, Pakhi a quitté la série et elle a donné de nombreuses interviews où elle fait des révélations choquantes, et l’une d’entre elles est de savoir comment, en raison du personnage de Ginger, beaucoup ne voulaient pas que son mariage se produise avec Virat, alias Neil Bhatt, et voulait qu’ils se séparent aussi dans la vraie vie.