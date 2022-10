Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les fans appellent Ayesha Singh alias Sai la seule bonne chose à propos de la série ; demander aux créateurs d’arrêter d’être ennuyeux avec leur contenu

La piste actuelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin reçoit beaucoup de haine de la part des téléspectateurs, en particulier parce qu’ils sont mécontents de la façon dont le personnage d’Ayesha Singh alias Sai est mis à l’écart et peu montré, tandis que les fabricants tentent de créer une nouvelle chimie entre Virat Chauhan et Pakhi. . Il y a eu des réponses mitigées sur le fait que Sairat n’en était pas un lorsqu’ils se sont rencontrés après le saut. Certains fans veulent qu’ils reviennent, tandis que d’autres détestent Virat pour ce qu’il a transformé et veulent que Sai le quitte pour toujours et ne se livre à aucun lien avec lui. En ce moment, Sai est à Nagpur pour soigner le fils de Vinayak- Virat et Pakhi.

Alors que les téléspectateurs trouvent la piste entière ennuyeuse et affirment qu’Ayesha Singh alias Sai est la seule bonne chose à propos de l’émission et que les créateurs devraient travailler sur le bon contenu.

#AYESHASINGH #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin AYESHA SOUL DE GHKKPM APPORTER UN NOUVEAU ML POUR SAIJOSHI WTH Virakhi & CN famille de maison d’horreur toxique a gâché l’épi? quelle horrible famille rusée ARRÊTEZ DE PROMOUVOIR L’IMMORALITÉ ILLÉGALITÉ BIGAMY SHAME ON STAR PLUS UN CONTENU DÉGUSTANT? Vani Naicker (@VaniNaicker1) 2 octobre 2022

Est-ce que tout le monde pense que Sai a tué Vinu de ses propres mains ? N’était-ce pas un accident et surtout Vinu était aussi son enfant, son seul espoir car elle savait qu’elle ne pouvait plus être enceinte.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin SSingh (@SSingh808717) 2 octobre 2022

Je n’oublierai jamais ce bâtard ? Virat ce crime jamais ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin NOUVEAU ML POUR SAI JOSHI pic.twitter.com/5gDIUbNC1j HumanDoll (@HumanDoll14) 1 octobre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin les fabricants doivent arrêter de forcer sai dans les scènes virakhi, cela n’a plus de sens, faire pousser une colonne vertébrale donner à Sai une piste séparée avec ses enfants n nouveau ML et jouer franc jeu, ne trichez pas #AyeshaSingh du travail acharné qu’elle a mis dans le char n show, arrêtez le népotisme @StarPlus SP Nagashree (@SPNagashree1) 2 octobre 2022

j’ai adoré cette scène Lorsque BK parlait de l’autonomisation des femmes, les créateurs ont déplacé la scène vers Sai et ont montré son combat en tant que mère célibataire et se sont concentrés sur son autonomie ?? #AyeshaSingh #SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/FJQrLeWALW Suvam (@fictionaccount_) 2 octobre 2022

Passer digne! Peut voir sai le rendre aux chavans ! Et quelques scènes de Sai-savi à l’arrêt de bus reposent toutes SKIP SKIP! En fait, peut sauter la semaine à venir, ça va être traîné de vp bakwas #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin siya (@svtbackup_) 2 octobre 2022

Ayesha Singh est devenue le personnage le plus aimé de la télévision en raison de la représentation de Sai.