Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Les créateurs vont rendre le dernier épisode spécial avec la romance de Sai et Virat ?

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin passera par un saut, et les fans ne sont pas très satisfaits du saut car il n’y aura pas de star originale dans la série. Sai, alias Ayesha Singh, Virat (Neil Bhatt) et Harshad Aropra, alias Dr Satya, feront bientôt leurs adieux à la série, et la nouvelle distribution vedette entrera dans la série. La promo avec le nouveau casting vedette est sortie et les fans pleurent car ils vont manquer le vieux charme de la série. Et maintenant, les créateurs ont prévu un épisode super spécial avant le saut, et ils montreront apparemment la romance entre Sai et Virat, qui va laisser une marque sur les fans plus longtemps.

Selon les rapports sur les portails de télévision, « L’équipe a prévu quelque chose pour les fans de #SaiRat, et cette surprise va rendre les fans heureux et ravis. Ce sera un régal visuel pour eux de regarder leur Jodi préféré à l’écran une dernière fois . Ce sera quelque chose dont les fans se souviendront et chériront pour la vie. Ce serait un signe de remerciement des créateurs aux fans fidèles et ardents de Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin. Nous espérons qu’ils continueront à nous combler d’un immense amour alors que nous se lancer dans un nouveau voyage avec l’histoire de leur fille ».

Sai et Virat ne peuvent jamais se quitter comme ça… Virat lui demande de faire quelque chose qu’elle ne peut tout simplement pas faire… tout comme il n’aurait pas quitté Sai… Sai ne le quittera pas non plus. Ils sont l’un pour l’autre ou ils meurent bébé… ils ne peuvent pas être l’un sans l’autre #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/OaB9hQJ72R Saumya (@SPNFreak_Saumya) 25 juin 2023

Said et Virat sont le couple à l’écran le plus aimé de l’industrie de la télévision, et les fans sont extrêmement attristés par la fin de leur histoire d’amour. Par conséquent, à la dernière minute, ils ont fait les plans, et maintenant les fans ont définitivement tous les espoirs sur la façon dont le saut va se dérouler.