Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Le plan de Kaku pour Sai se retourne contre lui ; Les talents d’acteur d’Ayesha Singh gagnent à nouveau le cœur du public

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’un des principaux spectacles en ce moment en raison des rebondissements. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Kaku élabore un plan diabolique pour rendre Sai jaloux de la proximité de Virat et Pakhi et pour montrer à quel point ils sont heureux, elle a organisé une grande fête pour leur anniversaire. Sai fait partie de la fête alors que sa fille Savi s’entête à rester à la fête. Après un long moment, Sai porte tout le poids et entre dans la maison de Chavan. Elle a un flashback de ses bons vieux jours avec Virat quand elle entre. Cependant, elle passe à autre chose et montre son côté courageux et se joint à la célébration de l’anniversaire de mariage. Sai mange même le gâteau, laissant de nombreux surpris dans la famille Chavan.

#PHÉNOMÉNAL AYESHA #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMein Sai signifie fort, l’amour et le respect pour vous augmentent chaque jour qui passe, les gens bon marché jouent des tours bon marché, mais s’en foutaient, elle est plus forte que nous ne le voyons et ne le pensons. @ayeshasingh_19 di u fait pour aimer Sai follement Ramanandam Ramananda (@RamanandamR) 13 octobre 2022

Les fans saluent une fois de plus Ayesha Singh pour sa performance et l’appellent l’âme du spectacle. Et critiquer les créateurs pour l’avoir montrée comme une autre femme. Alors que la haine de Virat continue. Dans le prochain épisode, vous verrez Virat et Pakhi critiquer Sai pour avoir dit à Vinayak la vérité qu’il n’est pas leur fils et elle refuse ses allégations et demande à Virat de la rejoindre d’abord pour trouver Vinu. Pakhi devient peu sûr de les voir ensemble. Ayesha et Virat se rapprocheront-ils à cause de Vinayak ?