Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: le dernier acte d’Ayesha Singh alors que l’impitoyable Sai Joshi gagne les fans [Read Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est une émission qui ne manque jamais de faire l’actualité. Le spectacle qui est qualifié de problématique par beaucoup, parvient à garder le public accroché en raison des rebondissements dans les relations de Sai (Ayesha Singh), Virat (Neil Bhatt) et Pakhi (Aishwarya Sharma). Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Sai parvient à sauver la vie de Virat. Mais il reste très critique. Pakhi (Aishwarya Sharma) et Mohit y arrivent. Sai voit Vinayak étreindre Pakhi et l’appeler maman. Elle se rend également compte qu’elle est maintenant la femme de Virat. Sai a le cœur brisé en voyant tout cela.

Maintenant, il semble que Pakhi supplie Sai de revenir à Nagpur à Chavan Niwas. Sai ne cédera pas car elle sent que Virat et Pakhi sont au-delà du pardon. Mais il semble que Pakhi ait une arrière-pensée derrière son plan pour ramener Sai au manoir Chavan. Mais Sai a dit à Pakhi que cela ne se passait pas avec des mots sévères. Les fans sont impressionnés par la performance subtile mais féroce d’Ayesha Singh. Jetez un œil aux tweets…

Aujourd’hui Ayesha Portraits exceptionnels #SaiJoshi ? Dans le même temps, brisé (voir Veeru Pakhi ensemble), inquiet (pour Veeru). Ghussa (Cm pour savoir que Veeru s’est mariée avec cette dame qui a détruit sa vie. AYESHA SOUL DE GHKKPM AYESHA VIT SAI#AyeshaSingh#GhumHaiKisikeyPyaarMein pic.twitter.com/XwsR7smrXv ? (@Manaliiii_9999) 19 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMein Sai chérie, tu as raison de ne pas pardonner à cette merde de femme. Maintenant, n’acceptez pas sa demande d’aller à Nagpur. Elle ne mérite pas votre faveur. Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 19 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMein Virat a ouvert les yeux pour voir Sai avec https://t.co/s52eMX4Yng, il apprendra ce que cela fait de voir l’amour de sa vie avec quelqu’un qui est aussi un criminel. J’espère le voir utiliser son cerveau dans la bonne direction pour réaliser où il a hésité et comment ! Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 19 septembre 2022

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin pourrait se terminer au mois de novembre. La maison de production va proposer un nouveau spectacle avec Vijayendra Kumeria et Himani Parashar. Les fans veulent juste que Pakhi soit exposé, et peut-être une fin heureuse pour Sai et Virat.