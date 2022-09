Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : la star d’Ayesha Singh-Neil Bhatt va-t-elle cesser d’émettre ? Trouver [Exclusive]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision TRP du pays. Ce n’est pas seulement l’une des émissions de télévision les plus regardées, mais elle a également une base de fans fidèles en ligne. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma comme Sai, Virat et Pakhi et l’histoire tourne autour d’eux trois. Au fil des ans, le spectacle a eu beaucoup de rebondissements qui ont gardé les fans accrochés au spectacle. Le lien entre Sai et Virat a été tumultueux, mais les fans les ont expédiés comme SaïRat tous les jours. Dernièrement, il y avait des rumeurs sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin hors antenne. BollywoodLife a tendu la main pour découvrir la vérité et vous la présenter à tous.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin hors antenne ?

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma sont toujours discutés dans Entertainment News tous les jours. Non seulement les rebondissements, mais les rebondissements à venir sont également devinés par les fans. Récemment, il y a eu un buzz à propos de la sortie de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Il a été dit que novembre serait le dernier mois et qu’après cela, il pourrait fermer boutique à la télévision. Eh bien, BollywoodLife a contacté un porte-parole qui a confirmé que la nouvelle était fausse ! Le porte-parole de la chaîne a rejeté les rumeurs disant qu’il n’y avait aucune vérité et qu’elles étaient tout simplement sans fondement. Alors, rassurez-vous les fans de SaiRat et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, l’émission ne sera pas diffusée.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin dans le buzz

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a été dans le buzz pour diverses raisons. Du scénario en cours, le saut, Virat passant avec Pakhi au retour de Jagtap et plus encore ont gardé le spectacle dans les nouvelles. Il y a quelques semaines, il se débattait dans les charts TRP mais a rapidement rebondi. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a maintenu sa position dans le top 2. Malgré les critiques que les fandoms jettent sur les acteurs et les créateurs, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a maintenu les TRP.