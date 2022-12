Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : la scène de l’accident de bus de Virat, Sai et Pakhi fait rire les internautes ; les fans disent, ‘Bus wahan latki kaise’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est désormais l’émission la mieux notée de la télévision indienne avec Anupamaa. Les deux ont un TRP de 2,6. Dans les semaines à venir, nous verrons que Pakhi (Aishwarya Sharma) pourrait finir par perdre la vie. Les créateurs ont prévu un énorme twist. Le bus dans lequel Sai (Ayesha Singh), Pakhi (Aishwarya Sharma) et Virat (Neil Bhatt) conduisent rencontre un accident. Il glisse dans une montagne et se trouve au bord d’une falaise. Virat ne peut sauver qu’une seule des deux femmes. On dit que l’histoire va faire un bond. Vinayak grandira en haïssant son père.

Les fans se demandent comment cet accident a réussi à se produire en premier lieu. Découvrez quelques-uns des commentaires hilarants sur les réseaux sociaux…

Kal nehi couple competition hoga school pique-nique pe?14 e 15 e accident de bus. ..picnic se lautne ke time Sanaya sen (@Sanayas01120272) 10 décembre 2022

J’espère ouais sunne ke baad V khud hi bus se jump marle ????#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/ZSGnFQLTX3 Monika (@MonikaBaderia) 10 décembre 2022

La question est de savoir comment Virat lui-même descendra du bus ? Et comment P est tombé du bus#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/DFXawbDXkD nono elalfy1964 (@NElalfy1964) 10 décembre 2022

Dans quelle direction le bus est-il incliné ? d’abord c’était devant, puis derrière ? si c’est le cas V devrait pratiquement avancer, pour dire. s’il recule, cela veut dire plus de poids, d bus tombera. le seul moyen de tous les sauver est de les envoyer en avant. Mais soyez prêts : 400 ep de coupable v ? #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/kUxzCp6XQJ Abha (@clapalongmhappy) 9 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Kripya Dhyan De.. Pakhi ko accident de bus mein kuch nahi hoga.Kyunki Bus k ander Vankar bitha hua hai.mujhe window k ander dikh gaya ? Montagne k niche se Rajesh chawla parasuit liye upar aa raha hai? Alors ne vous inquiétez pas. Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 9 décembre 2022

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions les plus suivies à la télévision indienne. Les créateurs disent qu’ils le considèrent comme un symbole de l’amour des fans. Les gens réclament depuis très longtemps un nouveau rôle masculin pour Ayesha Singh.