Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : La proximité de Virat et Sai laisse Pakhi dans l’insécurité ; les internautes l’appellent le clown du spectacle

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat est devenu un père obsessionnel après avoir appris que Savi est sa fille. Sai ramène Savi à la maison, laissant Virat le cœur brisé. Il se précipite chez elle et tente d’arracher Savi à Sai pendant que Pakhi le suit. Sai et Virat se disputent à propos de Savi où Sai fait comprendre à Virat qu’il ne peut pas lui dire la vérité immédiatement car elle aura dix mille questions à poser, et vous ne pourrez pas répondre. Virat se calme d’une manière ou d’une autre et prend une promesse de Sai qu’il peut rencontrer Savi quand il le souhaite, et Sai l’accepte et ils concluent tous les deux l’affaire en mettant la main dans la main et la façon dont Virat clôture son plan laisse les fans de Sairat applaudir car ils ont encore l’espoir qu’ils se remettent ensemble.

#ghumHaiKisiKePyaarMeiin #AyeshaSingh cette scène était ??papilekha ke dil ke arman asuwo mai beh gaye. Didi ke asu dekh ke simple dil ko bahut sukoon Mila bahut jyada bonheur mili. C’est peut-être un bonheur de courte durée dans le ghumland, mais au moins aaj profite de kar lete hai pic.twitter.com/Apf4UL8dyk Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 16 novembre 2022

#ghumHaiKisiKePyaarMeiin #AyeshaSingh mon interprète phénoménale Ayesha nous donne à nouveau une épi exceptionnelle, cette fois avec Neil. J’ai adoré notre sairat aujourd’hui. Juste une scène de prise de main et sa magie Pas étonnant que j’aie toujours envie de sairat. Il n’y a personne d’aussi magique qu’eux et ne le sera jamais pic.twitter.com/VSvwEIxKhl Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 16 novembre 2022

La main de Virat caressant doucement la tête de Savi est un tel mouvement de papa ?? COMME C’EST MIGNON ??? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/2N3F3kgYD6 Saumya (@SPN_FreakSaumya) 16 novembre 2022

Ai-je ???? Virat ne la considère pour rien ?? moi j’aime .. Aussi, laissez-moi être heureux, ne donnez pas à Gyaan que v est de la merde, je sais qu’il l’est et jusqu’à ce qu’il ne se repente pas, je ne tomberai pas dans leurs tours mais yeh sukoon tha?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/jfDILq5Oj6 Siya (@siyavt06) 16 novembre 2022

Au milieu de tout cela, Pakhi est vue devenir peu sûre d’elle, les fans de Sairat l’appellent le clown de la série. On voit également que Virat perd est calme. Pakhi quand elle essaie de lui parler de Savi. Sai et Virat seront-ils de retour grâce à Savi ?