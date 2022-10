Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: la première vidéo d’audition de Neil Bhatt alias Virat devient VIRAL

L’acteur Neil Bhatt qui joue le rôle de Virat dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a conquis les cœurs avec sa charmante performance dans l’émission télévisée. Neil domine les médias sociaux et les internautes soutiennent lui et Sai. Les créateurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin apportent divers rebondissements à leur spectacle. Les internautes trollent souvent Neil en raison du drame à haute tension de la série.

Récemment, une vidéo de la première audition de Neil est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Neil a l’air assez différent et ses fans en deviennent gaga. Dans la vidéo de l’audition, on voit Neil parler à sa femme à l’écran et donner plusieurs expressions devant la caméra. Les expressions précises de Neil gagnent les cœurs. Les fans l’ont même qualifié de grand acteur.

Regardez la première vidéo d’audition de Neil Bhatt –

Un utilisateur a écrit: “Virat fait vraiment un jeu d’acteur naturel”, tandis qu’un autre a commenté en disant: “Je t’aime Neil Bhatt …” Neil fait partie d’émissions télévisées depuis quelques années maintenant et domine les cœurs avec ses côtelettes d’acteur spectaculaires. Il est maintenant devenu un nom familier.

Sur le plan du travail, Neil Bhatt a fait ses débuts avec l’émission Arslaan et a ensuite été vu dans Jo Ishq Ki Marzi Woh Rab Ki Marzi, 12/24 Karol Bagh, Zindagi Ki Har Rang… Gulaal et plus encore. Neil est tombé amoureux de sa co-star Aishwarya Sharma et les deux se sont mariés en novembre 2021.