Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin la mignonne Aria Sakaria partage ADORABLE BTS avec Ayesha Singh et Neil Bhatt [View Posts]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision du pays. C’est un triangle amoureux entre Sai Joshi, Virat Chavan et Pakhi. Les personnages sont interprétés par Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma respectivement. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est un énorme récupérateur de TRP et occupe souvent la première ou la deuxième place sur la liste TRP. Actuellement, un drame majeur se déroule à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Et au milieu de toutes les scènes dramatiques très émouvantes, Aria Sakaria publie du plaisir BTS des ensembles de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Découvrons-les ci-dessous :

Aria Sakaria de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin partage BTS avec Ayesha et Neil

Entertainment News regorge de messages BTS partagés par l’actrice et enfant artiste Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Aria Sakaria. Le petit joue Savi Sai Joshi dans l’émission télévisée Ayesha Singh et Neil Bhatt. Aria est une gaffe et adore cliquer sur des photos et des vidéos. Elle s’amuse beaucoup sur les plateaux et tout le monde sur les plateaux raffole d’elle. La mère d’Arora s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager deux publications, une avec la mère à l’écran d’Aria et une avec son père à l’écran.

Celui avec Neil Bhatt comprend des clichés BTS dans lesquels Aria semble faire semblant de lire le script pendant que Neil lit son script. Il semble qu’elle ait voulu être comme lui pendant les répétitions/préparation de la scène. La seconde est une vidéo du tournage de fin de soirée sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ayesha Singh aux côtés d’Aria et d’autres joue à un jeu au milieu d’une rue. Ils tournaient en extérieur. Découvrez la vidéo et les photos postées par Aria Sakaria ici :

Aria Sakaria aime jouer

Dans une interview avec un portail de divertissement en ligne, la mère d’Aria Sakaria a révélé à quel point Aria est très particulière quant à la continuité de la scène. Elle a révélé qu’elle n’aimait pas que sa mère soit sur le plateau et lui a demandé d’y aller pendant qu’elle faisait son travail. Aria est proche de tous les membres, d’Ayesha Singh à Neil Bhatt, Aishwarya Sharma et d’autres. Elle est la prunelle des yeux de tout le monde.

