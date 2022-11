Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: la discussion de consommation de Virat et Pakhi dans la maison Chavan laisse les internautes amusés [Read Funny Tweets]

Cette semaine, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a obtenu autant de TRP qu’Anupamaa. Les deux sont à 2,5 points TRP. Comme nous le savons, Bhavani tient beaucoup à ce que Virat (Neil Bhatt) et Pakhi (Aishwarya Sharma) consomment leur relation. Elle craint que Virat ne retourne à Sai et que leur vie de famille avec Vinayak ne soit perturbée. Les Chavans parlent depuis longtemps de l’union de Virat et Pakhi. Bhavani (Kishori Shahane) a été derrière le couple pour partir en lune de miel. D’autre part, Virat a tenu à découvrir qui est le véritable père de Savi. Hier, nous avons également vu une scène amusante de Jagtap (Siddharth Bodke) et Vithal qui a beaucoup plu au public. Mais les gens sont divisés en voyant comment les anciens des Chavan Niwas parlent constamment du suhaag raat du couple. Jetez un œil aux tweets…

Avant dis SR, je pense que V & P devrait aller chez Dr. & Consultant dt dey r planification pour bébé @ d âge de 44 ans et 50 ans afin qu’elle puisse concevoir ou non & @ 50 ans, il peut faire sa maman ou non. ??? & Si nt den ——-remplir x blancs ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/vSRZi1HlSz Jaya Shaw (@ JayaSha50482751) 4 novembre 2022

Les chavanis plus âgés peuvent discuter de la vie de pakrat s * x sans fin dans une salle ouverte, mais si Harini fait un commentaire, ils demandent de faire attention à sa langue car elle est très jeune? ? ? ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/0RGZuYqDcb aux yeux bruns (@Chatty250101) 4 novembre 2022

Virat rougit ?? Il veut tellement se jeter sur sa charmante épouse Pakhi ? Virat plz le faire dès que possible, je ne peux pas attendre ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/bTEWiUuiR8 ?????? – La maman d’Anuj (@Mahima4Shet) 4 novembre 2022

Regardez le rougissement d’un homme de 50 ans et d’une femme de plus de 40 ans Vanku, s’il vous plaît, faites du sambhog de Pakrat rapidement car il est irrité que tout le monde dans la famille essaie l’ultra moderne en demandant continuellement à VnP de faire du SAMBHOG. Bhai karle warna pakad ke karwayenge ?#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/h5InxJWGdF HumanDoll (@HumanDoll14) 4 novembre 2022

Cn routine sur pakrat sr#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/bcR4AFgaAt Shaik Fathima (@ShaikFa79267855) 4 novembre 2022

Épisode mein to kuch hain nehi 50 ans ki gandi couple ki sr discussion se téléspectateurs ko just trigger. ..karna chahti hain … btw koi faida nehi virat pakhi se sr kare vous padoshi bhabhi se faites-le. #ghumhaikisikeypyaarmeiin Sanaya sen (@Sanayas01120272) 4 novembre 2022

Discussion quotidienne de Chavaans avec pause couple ?? Poussée à avoir des rapports sexuels ? aujourd’hui les deux ont rougi bientôt ce sera les préliminaires que Vanku louera une cabane ???#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/pxI0pLELLG Shyrine || Adieux mes amis ? (@LiliesReliefShy) 4 novembre 2022

Dans les prochains épisodes, nous verrons que Virat découvre que Sai est sa fille. Il fera arrêter Sai pour diverses charges. Il y a beaucoup de drames et nous nous attendons à ce que les TRP augmentent encore plus.